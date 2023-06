Remus trifft doppelt – Renz fliegt früh

Herzlichen Glückwunsch zum Double, SV GW Calberlah! Die Ü32-Fußballer vom Barnbruch sicherten sich nach dem Gewinn der Kreismeisterschaft auch den Sieg im Heinrich-Westedt-Pokal. Im Finale zwangen sie den MTV Gamsen mit 2:1 (2:0) in die Knie und brachten den Schwarz-Weißen damit die erste Saisonniederlage überhaupt bei.

„Es war wie beim letzten Finale: Schönes Wetter, eine schöne Kulisse und unsere mangelnde Chancenverwertung“, sagte SVC-Spielertrainer Philip Plagge: „Wir haben es so verpasst, den Sack frühzeitig zuzumachen.“

Remus sorgt für die frühe Führung

Dabei steuerten die Grün-Weißen frühzeitig auf Siegkurs: Nach einem schönen Konter schob Jonas Remus zum 1:0 (9.) ein. Nur fünf Minuten später agierten die Calberlaher dann in Überzahl: Valeri Renz leistete sich eine Tätlichkeit und sah zu Recht die rote Karte. Und es sollte noch bitterer kommen für die Gamsener: Wieder war Jonas Remus nach einem Konter zur Stelle und erhöhte auf 2:0 (27.).

Das Spiel blieb – passend zum Wetter – hitzig und wurde überraschend noch einmal spannend. Denn Robert Dickhoff verkürzte im Nachsetzen zum 1:2 (41.) für den MTV. Zu mehr sollte es aber nicht reichen – am Ende jubelten die Grün-Weißen verdient. „Hut ab vor den Calberlahern, sie waren gut eingestellt“, meinte Gamsens Kapitän Friedrich Filikidi. „Kompliment aber auch an meine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit haben wir es in Unterzahl so gemacht, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die rote Karte war natürlich brutal für uns“, konstatierte der Schlussmann des Verlierers.

Tore: 1:0, 2:0 Remus (9., 27.), 2:1 Dickhoff (41.). Rote Karte: Renz (MTV Gamsen, 14.). Gelb-Rot: Benke (MTV Gamsen, 64.).

