Ein paar Matchpunkte sind das ausgegebene Gifhorner Ziel

Gifhorn. Die Nordliga-Damen des TC Grün-Weiß müssen ohne ihre Spitzenkräfte beim Club zur Vahr antreten. Gifhorns Herren streben indes einen klaren Sieg an.

Nach einem aufgrund der Landesmeisterschaften spielfreien Wochenende greifen die Tennis-Teams des TC Grün-Weiß Gifhorn am Sonntag wieder ins Geschehen ein. Speziell die Damen stehen vor einer schwierigen Aufgabe.

Damen – Nordliga

Club zur Vahr – TC GW Gifhorn (So., 11 Uhr). Die ohnehin schon personell angeschlagenen Gäste müssen den nächsten Rückschlag verkraften: Tea Lukic hat sich bei den Landesmeisterschaften verletzt (wir berichteten) und wird fehlen, auch Spitzenspielerin Mailina Nedder­hut steht weiterhin nicht zur Verfügung. „Wir werden mit einem Mix aus erster und zweiter Mannschaft antreten“, verrät Gifhorns Trainer Igor Djuranovic.

„Selbst wenn wir voll besetzt wären, wäre es sehr schwer gegen den Club zur Vahr, das ist ein guter Verein“, betont Djuranovic, der daher als Marschroute ausgibt: „Ich habe gesagt, dass jeder Punkt wichtig ist. Unser Ziel ist es, ein paar Matches zu gewinnen. Darauf, dort insgesamt zu gewinnen, haben wir sehr wenige Chancen.“

Nach dem eigenen Spiel dürften die Gifhorner Blicke schnell auf die anderen Plätze gehen. „Ich hoffe, dass der DTV Hannover II und Glinde nicht gewinnen“, betont der Trainer der Grün-Weißen im Hinblick auf die Konstellation am Tabellenende. Bei Punktgleichheit könnte am Ende jeder Matchgewinn entscheidend sein.

Herren – Verbandsliga

TC GW Gifhorn – MTV Wolfenbüttel (So., 14 Uhr). Für die Gäste dürfte es nur um den Klassenerhalt gehen, die Ansprüche des Spitzenreiters aus der Mühlenstadt sind da schon andere. „Wir sind mit einem Matchpunkt vorne und müssen die nächsten Spiele auch gewinnen – am besten deutlich“, unterstreicht Laurenz Blickwede, die Nummer 1 des TC. „Wir werden alles geben, um aufzusteigen. Ich hoffe, wir schaffen es“, fügt Blickwede an.

