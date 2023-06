Für Dorian Stein geht’s direkt mal auf Rang 7

Gifhorn. Triathlon-Abteilung des MTV Gifhorn startet in der Landesliga.

Erst zum 1. Januar dieses Jahres hatte die neue Triathlon-Abteilung des MTV Gifhorn ihren Betrieb aufgenommen. Die Bildung einer Startgemeinschaft mit dem VfR Wilsche-Neubokel ermöglichte einen schnellen Einstieg in die Triathlon-Landesliga, wie MTV-Spartenleiter Eckhard Stölting zufrieden berichtet – und das Debüt verlief durchaus erfolgreich.

In der Einzelwertung belegte Dorian Stein nach einem perfekten Schwimmstart am Ende einen starken siebten Rang. Erik Schulz kam auf Platz 51 ins Ziel. In der Mannschaftswertung haben sich die Gifhorner damit direkt im Mittelfeld des Klassements platziert. Von 21 Mannschaften sind sie aktuell auf Position 12 zu finden.

Die derzeit zehn Triathleten des MTV Gifhorn treffen sich regelmäßig mittwochs auf der Tartanbahn des Sportzentrums an der Flutmulde für das Lauftraining, darüber hinaus wird unter anderem auch ein Schwimmtraining organisiert. Die Kontaktaufnahme ist per Mail über triathlon@mtv-gifhorn.de und über die Website des MTV Gifhorn möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de