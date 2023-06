Uwe Niefindt gewinnt erstmals in Müden

Spannende Wettkämpfe, strahlender Sonnenschein und richtig gute Stimmung – besser lässt sich das zweitägige Reitturnier des RV Pferdefreunde Müden nicht beschreiben. Die 44. Auflage der Veranstaltung war mit mehr als 2000 Besuchern wieder ein voller Erfolg und bot bei besten Bedingungen tollen Reitsport und ein unterhaltsames Rahmenprogramm.

,,An beiden Tagen hatten wir eine volle Hütte. Ich freue mich besonders über die vielen jungen Besucher, die in diesem Jahr den Weg zu uns gefunden haben’’, resümiert Heiko Gratilow, Vorsitzender des Reitvereins. Selbst der am Samstagnachmittag einsetzende Platzregen konnte der guten Stimmung keinen Abbruch bereiten. ,,Während des offenen Bullriding-Contests fing es plötzlich an zu regnen. Obwohl die Teilnehmer klatschnass waren, hatten alle einen Riesenspaß – besonders die Kinder’’, erzählt Gratilow, der sich auch auf den elektrischen Bullen traute. Am längsten hielt sich dort die zehnjährige Kim – und zwar beeindruckende 106 Sekunden lang.

Der traumhaft schöne Naturplatz der Pferdefreunde, auf dem die Zuschauer bei strahlendem Sonnenschein genügend schattige Plätze fanden, präsentierte sich in einem Top-Zustand. Dafür zeichneten unter anderem Parcoursdesigner Klaus-Peter Klein und das Parcoursteam verantwortlich, die die Hindernisse auf- und die Linien immer wieder umbauten. ,,Die Organisation und Umsetzung eines Turniers ist sehr arbeitsaufwendig. Alle Helferinnen und Helfer haben einen super Job gemacht. Jetzt dürfen sie sich auf die Helferparty freuen’’, lobt Gratilow.

Doch nicht nur im Parcours, sondern auch im Dressurviereck wurden perfekte Voraussetzungen für guten Reitsport geschaffen, den es dann auch zu sehen gab. Allerdings mit einer entscheidenden Änderung in beiden Disziplinen: Im Gegensatz zu den vergangenen Auflagen nahmen in diesem Jahr nur Amateure an dem Reitturnier der Pferdefreunde teil. ,,Der Reitsport muss für Amateure interessanter werden und das schaffen wir nur, wenn sich der Amateursport auch in den höheren Klassen etablieren kann. Durch die Corona-Jahre fehlen uns deutschlandweit etwa 22.000 Turnierreiter. Bevor wir Prüfungen aus Mangel an Teilnehmern streichen, sollten sie durchmischt werden’’, erklärt Gratilow die Änderung.

Einen kleinen Wermutstropfen gab es aber doch noch: Da die Fußballer des TuS Müden-Dieckhorst quasi zeitgleich ihren Saisonabschluss und Aufstieg feierten, konnten sich die Vereine nicht gegenseitig unterstützen. Gratilow: ,,Das ist schade, aber in zwei Wochen findet in Müden das Schützenfest statt und dort feiern wir dann hoffentlich alle gemeinsam!’’

Siegerinnen und Sieger des Reitturniers in Müden

Führzügel-Wettbewerb: Amalia Lang (RV Aller-Oker) auf Kleiner Donner

Reiter-Wettbewerb Schritt – Trab: Ida Luise Noltemeier (RFV Fuhrberg) auf Protect Mistral’s Mike

Dressurreiter-Wettbewerb: Helene Buchholz (RSG Eschede) auf Mr. Bolle B

Dressur-Wettbewerb: Eva Homann-Soest (RV Pferdefreunde Müden u. U.) auf Freyja

Dressurprüfung Klasse A*: Marie-Christin Tiedt (RFV Hermannsburg-Bergen) auf Défi

Dressurprüfung Klasse A*: Merle Hansen (RFV Papenteich Meine) auf Ginevra

Dressurprüfung Klasse A **: Jessica Schröder (RFV Wipshausen) auf Miss Moneypenny

Dressurprüfung Klasse L* – Trense: Viviane Leirich (RFV Gronau) auf Final Selection

Springreiter-Wettbewerb: Greta Thurnau (RV Pferdefreunde Müden) auf Linda

Springpferdeprüfung Klasse A*: Antonia Lupprian (RV Pferdefreunde Müden u. U.) auf I’m Infinity

Stilspringprüfung Klasse E: Sophie Bröcker (RFV Papenteich Meine) auf Sterzing

Stilspringprüfung Klasse A*: Carlotta Siegel (RFV Wipshausen) auf Chocolita

Stilspringprüfung Klasse A*: Leonie Marie Beye (RFV Brelinger Berg) auf Somera

Stilspringprüfung Klasse A**: Hagen Goslar (RFV Otze) auf Little Quax

Stilspringprüfung Klasse M*: Joana Artel (RFV Wittingen) auf Sabrina

Stilspringprüfung Klasse L: Marie-Sophie Jendral (RFV Derenburg) auf Magic Fire

Punktespringprüfung Klasse L: Uwe Niefindt (Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck) auf Coco Cabana

Punktespringprüfung Klasse M*: Uwe Niefindt (Pony-, Jugend-, RFV Knesebeck) auf Coco Cabana

Springprüfung Klasse M* mit Stechen: Lena-Hedwig Kazmierczak (St. Georg Gestüt der Pferdefreunde Gifhorn) auf Gonzo

