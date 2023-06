Fußball-Bezirksliga Beim 2:0 brechen in Isenbüttel alle Dämme

Zwei späte Treffer gaben den Ausschlag: Der MTV Isenbüttel hat das Derby gegen den SV Grün-Weiß Calberlah mit 2:0 für sich entschieden und sich damit zugleich die Rückrundenmeisterschaft der Fußball-Bezirksliga gesichert. Der Torhunger des TSV Hillerse war auch am letzten Spieltag noch nicht gestillt.

MTV Isenbüttel – SV Grün-Weiß Calberlah 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Sening (90.), 2:0 Helms (90.+2).

Fast die gesamte reguläre Spielzeit verteidigten aufopferungsvoll kämpfende Gäste ihr Tor erfolgreich. Dann schickten die Isenbütteler Eduard Sening auf die Reise, der den Ball an SVC-Keeper Philipp Korsch „vorbeigrätschte“. Per Konter machte der MTV in Person von Jan-Philipp Helms alles klar. „Wir sind hochverdienter Derbysieger“, frohlockte Dennis Mohwinkel, Trainer der Hausherren.

„Wir hatten zwölf gute Torschüsse zu drei oder vier bei Calberlah, haben uns schon ein Chancenplus herausgespielt. Es waren 400 bis 500 Zuschauer da, nach dem 2:0 sind alle Dämme gebrochen“, berichtete Mohwinkel. Dessen Gegenüber Stefan Timpe gab sich als fairer Verlierer: „Es war ein gut anzuschauendes und mit viel Intensität geführtes Derby – mit einem verdienten Sieger. Isenbüttel war die aktivere Mannschaft, wir haben mega dagegengehalten.“

TSV Hillerse – WSV Wendschott 5:0 (3:0). Tore: 1:0 Lahmann (12.), 2:0 Maire (13.), 3:0 Ziegler (54.), 4:0 Ramme (65.), 5:0 Tomuschat (88.).

Auch nach der Meisterzeremonie ließen die Hillerser nicht locker und hätten dem Gast durchaus auch mehr Tore einschenken können. Nick Borgfeld und Tim Ziegler scheiterten gleich mehrfach am Aluminium, Moritz Sandte und Nils Laurer ließen beste Möglichkeiten aus. Der Schlusspunkt gehörte Sascha Tomuschat – der erst tags zuvor geheiratet hatte.

Lupo Martini Wolfsburg II – FSV Adenbüttel Rethen 2:0 (0:0). Tore: 1:0 Albanese (72.), 2:0 Schettino (84.).

SV Gifhorn – SV Groß Oesingen 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Schulz (18.), 1:1 Müller (75.), 1:2, 1:3 Menzendorf (90.+3, 90.+5).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de