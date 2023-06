FC Schwülper setzt sich die Kreisliga-Krone auf!

Hillerse/Westerbeck. Herzlichen Glückwunsch, FC Schwülper! Mit einem 4:0-Erfolg machten die Mannen von Trainer Marvin Homann ihr Meisterstück in der Kreisliga.

Der FC Schwülper feierte nach dem souveränen Sieg in Hillerse den Titelgewinn in der Kreisliga.

Dem Druck standgehalten, sich zum Meister gekrönt: Der FC Schwülper steigt in die Fußball-Bezirksliga auf! Der Kreisligist setzte sich am letzten Spieltag beim TSV Hillerse II mit 4:0 (1:0) durch und hatte im Anschluss Grund zum Feiern. Verfolger MTV Gamsen gewann in Wes­terbeck mit 3:0 (0:0), muss sich aber mit Rang 2 begnügen.

TSV Hillerse II – FC Schwülper 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Maire (39.), 0:2 Pape (50.), 0:3 Schade (50.), 0:4 Boguschewski (84.).

„So ein Bollwerk musst du erst mal knacken. Das war uns vorher klar“, sagte FC-Trainer Marvin Homann. In der ersten halben Stunde ließen die Gastgeber praktisch nichts zu, bei der ersten guten Möglichkeit des Primus durch Dominik Müller war TSV-Schlussmann Philip Sander zur Stelle (33. Minute). Wenig später der berühmte Dosenöffner. Maximilian Maire fasste sich aus 21 Metern ein Herz und schlenzte die Kugel sehenswert ins lange Eck (39.).

„In den ersten 30 Minuten ist es eigentlich fast immer das Gleiche, der Gegner macht sehr viel gegen den Ball“, erklärte Homann, der in der Pause seines letzten Spiels als FC-Coach offenbar noch mal die richtigen Worte fand. Denn der Gast kam mit viel Schwung aus der Kabine, André Papes Linksschuss (50.) und Marlon Schades „Tunnel“ im Eins-gegen-eins mit Sander (55.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Dass der Spitzenreiter im Anschluss die eine oder andere gute Möglichkeit ausließ, hatte keine Auswirkung mehr. Den Schlusspunkt setzte Julian Boguschewski, der aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste (84.).

„Wir haben es gut und seriös gespielt und uns viele Chancen erarbeitet. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, hielt Homann schon während der Feierlichkeiten auf dem Hillerser Platz fest. „Ich bin in erster Linie erleichtert und stolz.“

SV Westerbeck – MTV Gamsen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Wehmann (61.), 0:2, 0:3 Emmermann (74., 82.).

„Wir müssen den Schwülperanern gratulieren, sie haben es über die Saison gesehen verdient“, zeigte sich Gamsens Spartenleiter René Dethlefs als fairer Verlierer. Der MTV hatte seine Hausaufgaben gemacht. „Westerbeck hat alles reingehauen, unsere Jungs haben bis zur letzten Sekunde und bis zum Umfallen gekämpft“, lobte Dethlefs. Der Gast habe 90 Minuten „Power gemacht“, fand der Spartenleiter. „Wir wollten aufsteigen, die Mannschaft war auch enttäuscht nach dem Spiel. Die Jungs wollten den Sieg mehr, deshalb ist er auch verdient. Er ist aber vielleicht ein Tor zu hoch ausgefallen.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de