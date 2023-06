Sportfest in Meine eröffnet die Gifhorner Inklusionstage

2021 in Isenbüttel, 2022 in Wittingen und 2023 in Meine: Das „All inklusive“-Sportfest vom Kreissportbund (KSB) Gifhorn wird in diesem Jahr wieder im Südkreis ausgetragen. Das große Inklusionssportfest am Samstag bietet Vereinen und Verband die Gelegenheit, ihre Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung zu präsentieren und zu zeigen, welche Möglichkeiten für sie bestehen, aktiver Teil des Vereinssports zu sein.

Rund um den Meiner Sportplatz werden von 16 bis 20 Uhr etliche Vereine und Institutionen aus dem Landkreis ein breit gefächertes Sportprogramm darbieten: Leichtathletik, Turnen, Tanzen, Reiten, Tischtennis, Fußball, Basketball – es sollte für jeden Sportbegeisterten etwas dabei sein.

Am Zellbergsheideweg „stehen uns die Sportflächen vom TSV Meine, SV Meine und vom Reitverein Papenteich zur Verfügung. Barrierefreie Toiletten befinden sich im Vereinsheim des TSV Meine und auf dem Gelände des SV Meine“, informiert Svenja Liermann, Beauftragte für „Teilhabe am Vereinssport“ beim KSB Gifhorn.

Das Inklusionssportfest bildet quasi den Auftakt für das Gifhorner „Host Town Program“. In diesem Jahr finden die Special Olympics in Berlin statt. Vom 17. bis 25. Juni werden Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt in der Bundeshauptstadt ihr Können unter Beweis stellen.

Im Vorfeld wird eine 40-köpfige Delegation aus Usbekistan vier Tage lang (12. bis 15. Juni) im Landkreis Gifhorn beheimatet sein, für die ein interessantes Programm ausgearbeitet wurde – darunter die Strandolympiade am Dienstag (13. Juni, ab 16.30 Uhr) am Tan­kumsee, bei der jeder mitmachen darf. Daneben gibt es eine Station des MTV Isenbüttel, an der unter anderem die Inline-Hockey-Sparte ein Schusstraining anbietet. Ferner steht zur Verpflegung der Aktiven und interessierten Gästen ein Foodtruck bereit, ab 18.30 Uhr spielt die bekannte Gifhorner Band „B and the Rattle­snakes“ ein Live-Konzert. Der Eintritt ist frei.

Außerdem findet an diesem Tag auch der offizielle „Fackellauf” statt (17 Uhr). Dieser startet in Wilsche und endet am Strand des Tankumsees. Der Lauf wird von einem Begleitfahrzeug betreut.

