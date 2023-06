Pferdefreunde Müden laden zum Reitturnier ein

Am Wochenende ist es wieder soweit: Der Reitverein Pferdefreunde Müden lädt am Samstag und Sonntag zu seinem alljährlichen Reitturnier ein und bricht dabei mit einer Tradition – für das gesamte Turnier ist kein Profireiter zum Start zugelassen.

,,Wir wollen uns dieses Jahr nur auf Amateure fokussieren und dadurch eine reine Amateurveranstaltung etablieren. Leider haben uns die Meldezahlen etwas enttäuscht, aber das Risiko war uns bewusst und wir wollten es eingehen’’, erklärt Heiko Gratilow, Vorsitzender der Pferdefreunde, die Änderung. ,,Wir kämpfen außerdem immer noch mit den Nachwirkungen der Corona-Pandemie.’’

Die Vorfreude ist groß

Die Freude auf das Turnier ist trotzdem ungebrochen. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren. Am Samstagvormittag können Anfänger und Einsteiger zeigen, was sie können. Begonnen wird mit der Springpferdeprüfung der Klasse A, gefolgt von der Stilspringprüfung der Klasse E. Nachmittags werden die Plätze in der Stilspringprüfung Klasse L und in der Punktespringprüfung der Klasse M ausgeritten. Auf dem Dressurplatz stehen an beiden Tagen jeweils drei Prüfungen an.

Highlight am Sonntagnachmittag

Der Sonntag beginnt mit der Stilspringprüfung der Klasse A, gefolgt von der Punktespringprüfung der Klasse L, der Führzügelklasse und der Stilspringprüfung der Klasse M, die dieses Jahr in Müden Premiere feiert. Das Highlight des Turniers findet dann am Sonntagnachmittag statt – die Springprüfung der Klasse M mit Stechen. ,,Durch den Ausschluss von Profis können die Amateure die hohen Klassen mal ganz unter sich ausmachen. Das wird spannend’’, freut sich Gratilow.

Auch das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Nach den offiziellen Wettkämpfen können sich die Zuschauer auf das Jump & Bullride und einen offenen Bullridingcontest freuen. Die zu erwartenden heißen Temperaturen bereiten den Organisatoren keine Kopfschmerzen: ,,Es sind zwei Wasserwagen mit insgesamt 25.000 Liter Wasser für die Pferde vor Ort, und für die Zweibeiner gibt es kühle Getränke und hausgemachte Torten.“

Der Zeitplan auf einen Blick

Samstag, 10. Juni

Springplatz

8.30 Uhr: Öffnung der Meldestelle

9.30 Uhr: Springpferdeprüfung Klasse A

11 Uhr: Stilspringprüfung Klasse E

12.30 Uhr: Springprüfung Klasse A

14.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse L

16 Uhr: Punktespringprüfung Klasse M

17 Uhr: Jump & Bullride

Dressurplatz

10 Uhr: Dressurreiter-WB (RE 3)

12 Uhr: Dressurprüfung Klasse A (A9/2, zu zweit)

14 Uhr: Dressur-WB (E 5/2, zu zweit)

Sonntag, 11. Juni

Springplatz

8 Uhr: Öffnung der Meldestelle

9 Uhr: Stilspringprüfung Klasse A (TL)

11 Uhr: Punktespringprüfung Klasse L

12.30 Uhr: Stilspringprüfung Klasse M

14 Uhr: Führzügel-WB

15 Uhr: Springprüfung Klasse M mit Stechen

16 Uhr: Springreiter-WB

Dressurplatz

9.30 Uhr Dressurprüfung Klasse A (A 6/2) (TL)

12 Uhr: Reiter-WB Schritt-Trab

14 Uhr: Dressurprüfung Klasse L - Tr. (L2)

Veranstaltungsort

Reitverein Pferdefreunde Müden und Umgebung e.V.

Anglerweg 1 a

38539 Müden/Aller

Der Eintritt ist frei.

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Homepage des Vereins unter www.pferdefreunde-mueden.de.

