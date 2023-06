Triathlon Triathlon am Tankumsee: Mit neuem Namen, aber alter Klasse

Um 11 Uhr geht am Sonntag die erste Startgruppe ins Wasser.

Isenbüttel. Der Tankumsee Triathlon geht am Sonntag in die 19. Auflage. Die Titelverteidiger gehen wieder als Favoriten an den Start.