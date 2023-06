Gifhorns Titelchance ist dahin

Der MTV Gifhorn (in Gelb) hat das Topspiel gegen Eintracht Northeim (in Rot) nach Führung noch verloren.

Der Traum von der Landesliga-Meisterschaft ist praktisch ausgeträumt für die B-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn. Die U17 der Schwarz-Gelben verlor das Topspiel gegen Eintracht Northeim. Die U16 wiederum steht längst als Meister fest und feierte den nächsten souveränen Erfolg, siegreich war auch die Gifhorner U15.

B-Junioren – Landesliga

MTV Gifhorn – FC Eintracht Northeim 1:3 (1:1). Tore: 1:0 Geiner (5.), 1:1 Bulut (40.+2), 1:2 Redecker (50.), 1:3 Bulut (54.).

Die Gastgeber brauchten einen Sieg, um die Tabellenspitze zurückzuerobern. Und sie erwischten einen Start nach Maß: Alex Geiner schoss seine Farben früh in Front. Als alles für ein 1:0 zur Pause sprach, schlug Northeim in Person von Adam Bulut zurück. Bastian Redecker und wieder Bulut machten nach der Pause innerhalb von fünf Minuten alles klar und zerstörten die MTV-Titelhoffnungen.

B-Junioren – Bezirksliga

MTV Gifhorn II – JSG Gifhorn Nord 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Denzer (7., 18., 50.), 3:1 Grabowski (59.), 4:1 Pollehn (64./FE).

„Wir haben die Partie über die gesamte Spielzeit dominiert. Die JSG hat versucht, die Bälle weit nach vorne zu schlagen und nach einer misslungenen Abwehraktion von uns durchzubrechen“, konstatierte Gifhorns Trainer Chris Wimmer nach dem Derby. „Das ist dem Gegner einmal gelungen, sonst hatten wir das Spiel im Griff. Wir haben den Jungs, die weniger zum Einsatz gekommen waren, viel Spielzeit geben können“, fuhr Wimmer fort.

C-Junioren – Landesliga

Eintracht Braunschweig II – MTV Gifhorn 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Wiesensee (29.), 0:2 Denecke (37.), 1:2 Eigentor Lütge (38.), 1:3 Niß (60., FE), 2:3 Eigentor Davtyan (63.).

Die Gifhorner, sie gewannen auch das dritte Duell gegen die Eintracht-Reserve in dieser Saison – und mussten dennoch Rang 2 in der Tabelle räumen. „Wir sind super zufrieden. Es war ein hochverdienter Sieg von uns“, betonte MTV-Coach Christian Stenzel. Ein Sieg, der durchaus höher hätte ausfallen können. „Zumal wir alle fünf Tore selbst erzielt haben“, meinte Stenzel schmunzelnd mit Blick auf die beiden Eigentore, die seinen Schützlingen in Braunschweig unterliefen. „Das Spiel war nicht so knapp, wie es das Ergebnis am Ende vermuten lässt“, befand der Trainer des Tabellendritten.

C-Junioren – Bezirksliga

FC Schwülper – FT Braunschweig II 2:6 (2:2). Tore: 1:0 n. gem. (16.), 1:1 Ohnesorge (24.), 2:1 n. gem. (25.), 2:2, 2:3, 2:4 Aguwa (35., 37., 49.), 2:5 n. gem. (56.), 2:6 Sdralek (64.).

