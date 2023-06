SG Hillerse/Leiferde schlägt Sparta mit 2:0

Für die Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde gab’s gleich zwei gute Nachrichten in kürzester Zeit: Erst gewann der Landesligist sein letztes Heimspiel der Saison gegen Sparta Göttingen nach einem überzeugenden Auftritt mit 2:0 (0:0) – und dann verkündete die SG die Vertragsverlängerung mit Trainerin Ivonn Lütge.

„Wir haben das eigentlich schon im Dezember besprochen“, berichtete Can Özcan, sportlich Verantwortlicher der SG Hillerse/Leiferde. „Das Gespräch ging nur ein paar Minuten. Ivonn hat ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, dass sie weitermacht. Wir sind mit ihrer Arbeit zufrieden und haben den Vertrag erst mal um ein weiteres Jahr verlängert“, fuhr Özcan fort.

Seit wenigen Wochen ist klar, dass Lütge ihre Mannschaft nach dem Aufstieg zum souveränen Klassenerhalt führt. Der Erfolg gegen Sparta Göttingen hatte tabellarisch kaum eine Bedeutung, für das Gefühl aber sehr wohl. „Es war eine mega Mannschaftsleistung und ein super verdienter Sieg. Das hat richtig Spaß gemacht“, sagte Lütge.

„In der ersten Halbzeit haben wir den Gegner das Spiel machen lassen und selbst zwei, drei gefährliche Konter gefahren, aber leider die Tore noch nicht gemacht“, schilderte die Trainerin der SG. Mitte des zweiten Durchgangs war Neela Lütge nur noch per Notbremse zu stoppen, Hillerse/Leiferde agierte fortan in Überzahl. Sparta agierte mit einer Spielerin weniger im Zentrum, das spielte Druck ausübenden Gastgeberinnen in die Karten. Maya Andresen erzielte das viel umjubelte 1:0, in der dritten Minute der Nachspielzeit machte Nora Wolff mit dem 2:0 alles klar.

„Die Spiele davor hatten wir in den letzten 30 Minuten verloren. Diesmal hatten wir fünf Spielerinnen auf der Bank, das war unser Vorteil“, hielt Lütge fest.

Tore: 1:0 Andresen (80.), 2:0 Nora Wolff (90.+3). Rot: Sparta (68.).

