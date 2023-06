Gifhorn. Während die Meisterschaft noch nicht entschieden ist, sind die Würfel am Tabellenende bereits gefallen.

Fußball-Kreisliga Titelkampf geht in die letzte Runde

Die Meisterfrage in der Fußball-Kreisliga wurde nach den gleichzeitigen Erfolgen von Primus FC Schwülper bei der SV Leiferde sowie von Titelkontrahent MTV Gamsen (4:3 gegen Vordorf) auf den letzten Spieltag vertagt. Hingegen ist im Keller Schlusslicht VfL Wittingen nach dem 1:7-Debakel in Triangel nicht mehr zu retten – und muss nach vier Jahren im Kreisoberhaus den bitteren Gang in die 1. Kreisklass antreten.

MTV Gamsen – TSV Vordorf 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Balzereit (3.), 1:1 Liebich (7.), 2:1, 3:1 Balzereit (11., 45.), 3:2 Reinecke (50.), 4:2 Hajdari (55.), 4:3 Scheil (87.).

Der Schwülper-Verfolger machte seine Hausaufgaben und wahrt seine Hoffnungen auf die Meisterschaft – die nun am letzten Spieltag in einem Herzschlagfinale entschieden wird.

Im Duell der Bezirksliga-Absteiger legten beide Teams los wie die Feuerwehr, nach elf Minuten führten die Gastgeber durch einen Doppelpack von Routinier Christian Balzereit mit 2:1. Fabian Liebich gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Weil Balzereit mit Pausenpfiff noch einmal zuschlug, ging die Elf von Trainer Ingo Matzellus mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeitpause. „Wir kriegen in der ersten Hälfte die Tore einfach zu schnell“, ärgerte sich Vordorf-Trainer Heinz-Günter Scheil. Doch die Blau-Weißen kamen mit Schwung aus der Kabine und durch das Tor von Dominik Reinecke wieder heran. Da jedoch Jasin Hajdari nur fünf Zeigerumdrehungen später auf 4:2 stellte, reichte die direkt verwandelte Ecke von Dominik Scheil (87. Minute) nicht mehr zu einem Vordorfer Punktgewinn. „In Summe hat die Kaltschnäuzigkeit von Gamsen den Ausschlag gegeben. Ich muss meiner Mannschaft trotzdem ein Kompliment machen, denn sie haben nie aufgesteckt“, fasste „Scheilo“ zusammen.

SV Leiferde – FC Schwülper 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Macht (5.), 0:2 Schade (42.), 1:2 Hasenfuß (44.), 1:3 D. Ellmerich (71.), 1:4 Schmalz (90.+2/ET).

„In der ersten Halbzeit war das Spiel recht ausgeglichen. Schwülper hatte aber mehr Ballbesitz“, berichtete SVL-Coach Stefan Schmidt. Lauritz Macht und Torjäger Marlon Schade bestraften „die individuellen Fehler“ der Hausherren, der Spitzenreiter führte mit 2:0. Dennoch gingen die Mannen vom Gilder Weg mit einem „guten Gefühl“ in die Pause, da Kenneth Hasenfuß in Minute 44 den Anschlusstreffer markierte.

Kurz nach dem Seitenwechsel musste die Schmidt-Elf jedoch einen Schockmoment verdauen, als Manuel Deppe mit einem gebrochenen Ellenbogen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Für Leiferdes Trainer war das der Knackpunkt: „Dann hat es Schwülper gut ausgespielt und auch verdient gewonnen.“ David Ellmerich und ein Eigentor von David Schmalz mit Abpfiff bescherte dem Team von Trainer Marvin Homann nicht nur wichtige drei Punkte im Meisterschaftskampf, sondern auch die besseren Karten im heißen Saisonfinale.

SV Triangel – VfL Wittingen 7:1 (3:1). Tore: 0:1 Camara (7.), 1:1 Kamieth (18.), 2:1 Schlabritz (27.), 3:1 Lambeck (45.), 4:1 Spillecke (59.), 5:1 Lambeck (73.), 6:1 Niemann (85.), 7:1 Lambeck (90.+1).

Jubel auf Seiten der Sassenburger, hängende Köpfe beim Schlusslicht. Nach dem Debakel des VfL und dem gleichzeitigen Sieg von Wesendorf gegen den SV Welat Gifhorn ist sicher: Die Brauereistädter stehen als Absteiger in die 1. Kreisklasse fest. „Am Ende ist das Ergebnis das ein oder andere Tor zu hoch ausgefallen. Die Wittinger haben nach unserem 3:1 dann etwas die Köpfe hängen gelassen“, befand SV-Trainer Arne Hoffart, der „nicht viel zu kritisieren hatte“.

Außerdem spielten:

SV Meinersen – VfL Knesebeck 4:2 (2:2). Tore: 1:0 Tietje (10.), 2:0 Höfel (36.), 2:1, 2:2 D. Meinecke (38., 40.), 3:2 Höfel (56.), 4:2 Tietje (60.).

Wesendorfer SC – SV Welat Gifhorn 5:4 (3:1). Tore: 1:0, 2:0 Kelm (1., 9.), 3:0 Schleicher (29.), 3:1 F. Karakas (34.), 3:2 Hussein (52.), 4:2 Fromhage (60.), 4:3 Bausch (87.), 5:3 Staschik (90.+1), 5:4 Bausch (90.+7).

TSV Hillerse II – SV Westerbeck 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Sauer (45.), 1:1 Von-Wurmb (64.). Gelb-Rot: SV (90.+2).

TSV Brechtorf – SV Blau Weiß Rühen 2:2 (1:0). Tore: 0:1 Rusch (10.), 1:1 Sartori (17.), 1:2 Weidig (57.), 2:2 Magnus (73./ET).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de