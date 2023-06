Zurück nach fünf Jahren: Hillerse steigt in Landesliga auf!

Reislingen. Am Abend stieg die große Meister-Sause! Mit einem 4:1 in Reislingen machte der TSV Hillerse den Landesliga-Aufstieg perfekt.

Jetzt sind auch die letzten Zweifel Geschichte: Nach fünf Jahren in der Bezirksliga steigt der TSV Hillerse als Meister in die Fußball-Landesliga auf. Nach dem 4:1 (2:0)-Erfolg beim SV Reislingen-Neuhaus brachen bei den Hillersern alle Dämme, auch das Überstreifen der obligatorischen Aufstiegsshirts durfte nicht fehlen.

„Wir sind alle sehr glücklich. Ich freue mich unfassbar für die Mannschaft und den gesamten Verein. Die Saison war lang, wie haben einen riesigen Aufwand betrieben. Es ist ganz schön viel Druck von den Schultern gefallen“, fasste es TSV-(Meister-)Trainer Julian Wildemann, der im November 2021 noch gemeinsam mit André Brömel übernommen hatte, zusammen. In seiner ersten ganzen Saison als Coach der Hillerser führte er diese gleich in die Landesliga. „Auch die Bierdusche ist nicht ausgeblieben. Wir haben nach dem Spiel recht schnell unsere Sachen gepackt und uns in die Autos gesetzt, um nach Hillerse zu fahren. Da gibt’s die große Party“, schilderte Wildemann.

„Eine grandiose Hinrunde“

Vor Ort wurde der frischgebackene Meister von der eigenen „Zweiten“ und den Landesliga-Frauen der SG Hillerse/Leiferde empfangen. Gerade angekommen ließ Wildemann die Saison noch einmal kurz Revue passieren. „Wir haben eine grandiose Hinrunde gespielt, die war nicht zu toppen. In der Rückrunde hatten wir eine kleine Schwächephase, die die Mannschaft gut weggesteckt hat. Wir sind mit Kantersiegen und einigen deutlichen Ansagen zurückgekommen“, sagte Hillerses Trainer, dessen Team vor dem Spiel in Reislingen 4 Erfolge in Serie bei 25:0 Toren gefeiert hatte.

Das Spielgeschehen beim Tabellenneunten wurde am späten Nachmittag nach Abpfiff schnell zu einer Randnotiz. „Die ersten 45 Minuten waren so, wie wir sie uns vorgestellt hatten. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt und hochverdient zwei Tore geschossen. Auch das war ein Spiel, in dem wir von Beginn an die klar bestimmende Mannschaft waren“, fand Wildemann. Kurz nach Wiederbeginn sorgte Leon Dentzer mit dem 3:0 für klare Verhältnisse. „Dann war der Deckel drauf. Wir haben es ordentlich zu Ende gespielt“, resümierte der TSV-Trainer – obwohl sich alles schon bereit machte für die Feierlichkeiten.

Westergaard ist „unheimlich stolz“

„Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft und das Team drumherum. Ich bin vor allem aber auch demütig, weil ich mich jetzt in eine Reihe mit unserem langjährigen Spartenleiter Uwe Grützmacher stellen darf, der in seiner über 20-jährigen Amtszeit die Strukturen geschaffen hat, die uns heute ermöglichen, auf diesem Niveau zu spielen“, betonte Hillerses Spartenleiter Lars Westergaard und fügte an: „Er war bisher der einzige Spartenleiter, dem der Landesliga-Aufstieg mit Hillerse gelungen ist. Wir spielen jetzt mit einem 2500-Seelen-Ort in einer Liga mit dem MTV Gifhorn und den Freien Turnern Braunschweig.“

Tore: 0:1 Kemmer (18.), 0:2 Ramme (28.), 0:3 Dentzer (46.), 1:3 Marchese (55.), 1:4 Dentzer (82.).

