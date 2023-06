5:1 – Calberlah sorgt früh für klare Verhältniss

Eine überragende erste Halbzeit hat den Bezirksliga-Fußballern des SV Grün-Weiß Calberlah am Mittwochabend gereicht, um einen souveränen Heimsieg einzufahren. Nach vier Treffern von Nico Ahrens gewann das Team vom Barnbruch gegen den WSV Wendschott mit 5:1 (5:1).

„Wir haben in der ersten Halbzeit das gespielt, was wir nach den Trainingseinheiten davor versuchen wollten, umzusetzen. Wendschott hatte nicht seinen besten Tag und hat es uns in der einen oder anderen Situation recht einfach gemacht“, berichtete Calberlahs Trainer Stefan Timpe. „Nichtsdestotrotz musst du erst mal fünf Tore in einer Halbzeit schießen. In der zweiten Hälfte haben wir einen Gang zurückgeschaltet, Wendschott hatte einen Pfostentreffer. In Summer war die zweite Halbzeit ein lockeres Auslaufen“, resümierte Timpe.

Tore: 1:0, 2:1, 4:1, 5:1 N. Ahrens (2., 25., 32., 39.), 1:1 Krassow (23.), 3:1 F. Korsch (29.).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de