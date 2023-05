Auf den TSV Hillerse dürfte nach viel Jubel in der Saison nun eine Aufstiegsfeier warten.

Fußball-Bezirksliga Jetzt also doch: Hillerse steht praktisch als Meister fest

Es ist ein Hinweisbeschluss, der den TSV Hillerse praktisch zum Meister der Fußball-Bezirksliga macht! In diesem ist zu lesen, dass der VfB Fallersleben mit seinem Einspruch gegen die 0:5-Wertung des Spiels gegen den SV Grün-Weiß Calberlah kaum Aussicht auf Erfolg hat. Passiert nun nichts unvorsehbares mehr, haben die Hillerser bei noch zwei ausstehenden Spielen 6 Punkte und 46 Tore Vorsprung auf Fallersleben.

Rückblende: Die Hoffmannstädter hatten sich am 2. April vermeintlich mit 2:0 gegen Calberlah durchgesetzt. Vermeintlich, denn dabei hatte der VfB offenbar einen Spieler eingesetzt, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Calberlah legte Einspruch ein und bekam den (5:0-)Sieg zugesprochen. Die Fallersleber bekamen daraufhin in Person von Trainer Lars Ebeling einen Hinweis, dass in der Vergangenheit bereits Entscheidungen zugunsten des „Angeklagten“ entschieden worden seien.

Einer Aufstiegsfeier steht in Hillerse wohl nichts mehr im Wege

Fallersleben legte ebenfalls Einspruch ein, bis zum Samstagnachmittag gab es weder ein Urteil noch einen Hinweisbeschluss. Dann allerdings bestätigte Jörg Firus, Vorsitzender des Verbandssportgerichts des Niedersächsischen Fußball-Verbandes, dass es eben jenen Hinweisbeschluss nun gibt. Der sei zuvor auch an die betroffenen Vereine gesendet worden.

Nach dem 3:0-Erfolg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten Lupo Martini Wolfsburg II hatte sich der TSV noch nicht getraut, zu feiern. Kurz vor dem Ende hatte es auf dem Hillerser Sportplatz gar eine Durchsage gegeben, die auf das offene Sportgerichtsverfahren hinwies. Das Urteil gibt es ein paar Tage später zwar noch nicht – und doch müssen sich Trainer Julian Wildemann und Co. wohl keine Gedanken mehr darum machen. Nach dem Abstieg im Jahr 2019 kehrt der TSV Hillerse im Sommer zurück in die Landesliga.

