Fußball-Landesliga Wahrenholzer „Totalausfall von A bis Z“ in Braunschweig

In der Vorwoche das Kellerduell der Fußball-Landesliga gegen Sparta Göttingen mit fünf Toren Unterschied gewonnen – nun das Duell beim BSC Acosta mit fünf Treffern Differenz verloren! Der fast gerettete VfL Wahrenholz ging in der Löwenstadt mit 2:7 (1:4) baden und präsentierte sich „nicht landesligatauglich.“

Dabei begann die Partie auf Kunstrasen für die Schwarz-Gelben durchaus verheißungsvoll, nachdem Patrick Schön die Mannschaft von Trainer Sebastian Ludwig nach zwölf Spielminuten in Führung gebracht hatte. Das war’s dann laut Ludwig jedoch auch schon mit den positiven Erkenntnissen aus Sicht der Wahrenholzer. Acostas Tejan Kaba machte mit seinem Dreierpack unmittelbar vor der Pause und danach bereits den Deckel auf die Partie.

VfL-Trainer Sebastian Ludwig: Das war einfach ein Totalausfall!

Der VfL-Trainer wurde nach dem Schlusspfiff deutlich: „Die Mannschaft war von A bis Z nicht auf dem Platz. Mit so einer Leistung kannst du in der Landesliga auch nicht bestehen!“ Wahrenholz habe die Hausherren einfach kombinieren lassen. Daran änderte auch das zwischenzeitliche 2:6 durch Marten Richter nichts mehr (75. Minute). „Das war einfach ein Totalausfall“, gab Ludwig an und legte noch nach: „Das war das schlechteste Spiel, welches ich gesehen habe von meiner Mannschaft.“

VfL: Neuschulz – Vespermann, Müller, Germer (30. No. Balke), Janetzko – L. Koch (66. Bartsch), J. Koch (86. Ni. Balke), Reitmeier, Richter – Hanse (66. Meyer), Schön.

Tore: 0:1 Schön (12.), 1:1 Vollbrecht (24.), 2:1 Ladinik (38.), 3:1, 4:1, 5:1 Kaba (44., 45., 47.), 6:1 Mustapha (53.) 2:6 Richter (75.), 7:2 Schene (78.).

juv

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de