TuS Müden-Dieckhorst hat zu Hause den ersten Matchball

Müden. Der Börner-Elf fehlt nur noch ein Sieg zum Titel. Am Sonntag ist TuS Neudorf-Platendorf zu Gast.

Florian Klapproth-Will und die Müdener könnten am Sonntag den Wiederaufstieg in die Kreisliga feiern.

Es ist alles angerichtet für die Kreisklassen-Fußballer des TuS Müden-Dieckhorst. Die haben am Sonntag, von 15 Uhr an, bei wahrscheinlich bestem Wetter die Möglichkeit, zu Hause den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga perfekt zu machen. Zu Gast bei den Blau-Gelben ist der Tabellendritte TuS Neudorf-Platendorf.

Erster von drei Matchbällen für den TuS Müden-Dieckhorst

„Wir haben nach dem letzten Spiel gesagt, dass wir drei Matchbälle haben. Je früher, desto besser, wir wollen den Sack zumachen“, sagt Müdens Coach Sven-Arne Börner. „Die Rahmenbedingungen sind sehr gut, im Prinzip ist das Drumherum aber völlig egal. Wir haben so eine gute Runde gespielt und sollten uns nicht verrückt machen lassen. Das ist aber leicht gesagt“, weiß Börner. In den vergangenen Wochen machte seine Mannschaft aber nicht den Anschein, Nervenflattern zu bekommen. „Jedes Spiel war wichtig, wir haben die Aufgaben souverän gelöst. Ich bin guter Dinge für Sonntag“, sagt Börner.

TuS Seershausen/O. – SG Vollbüttel/Ribbesbüttel 10:0 (4:0). Tore: 1:0, 10:0 Petersen (5., 87.), 2:0, 3:0, 4:0, 7:0 Kühne (12., 17., 44., 64.), 5:0, 9:0 Kouame (52., 81.), 6:0, 8:0 Hemme (62., 67.).

MTV Isenbüttel II – SV Gifhorn II 0:3 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Baum (69., 77.), 0:3 Gossmann (90.+1).

