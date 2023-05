Davio Deines ist deutscher Meister

Davio Deines (in Rot) war in Lindow nicht zu besiegen und krönte sich zum deutschen Meister.

Davio Deines ist deutscher Boxmeister der Kadetten in der Altersklasse U15! Der Athlet des Boxclub Gifhorn entschied in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm alle drei Kämpfe für sich und hatte in Lindow (Brandenburg) großen Grund zum Jubeln – genau wie Trainer Vitali Boot.

Der sprach im Nachgang von „drei super Kämpfen“, die sein Schützling hingelegt habe. „Davio hat vielen Skeptikern gezeigt, was in ihm steckt. Ein Mann – von wegen kleiner Junge“, sagte Boot schmunzelnd, aber voller Stolz. Deines hatte jeweils einen Rückstand gedreht. „Davio, wir sind sehr stolz auf dich“, betonte Boot.

r.

