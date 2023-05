Frühe Gegentore sorgen für die Kästorfer Niederlage

Kästorf. Die Rot-Weißen müssen sich dem SSV Vorsfelde mit 1:3 geschlagen geben. Am Sonntag steht bereits das Heimspiel gegen Lehndorf auf dem Programm.

Der SSV Kästorf bot dem als Meister der Fußball-Landesliga feststehenden SSV Vorsfelde über weite Strecken Paroli. Schlussendlich wurde den Hausherren aber ein Fehlstart zum Verhängnis, nach zuvor drei Siegen am Stück unterlagen sie den Eberstädtern mit 1:3 (1:2).

Nach nicht einmal 120 Sekunden hatte es bereits zum ersten Mal geklingelt: Marlo Moretti brachte die Gäste in Führung. „Wir haben das Spiel in den ersten 15 Minuten verloren. Da waren wir noch nicht auf dem Platz – mit Ausnahme von Tobias Bremer. Er hat uns im Spiel gehalten und uns die Chance gegeben, nach 25 Minuten in die Partie zu finden und dem Gegner Paroli zu bieten“, sagte Kästorfs Coach Chris Borgsdorf mit Blick auf seinen Torwart. Dennoch hatte Bremer noch ein zweites Mal hinter sich greifen müssen: Malte Istock erhöhte auf 2:0 für den bis dahin dominierenden Gast (21. Minute).

SSV Kästorf fängt sich, lässt aber den Ausgleich liegen

Spätestens zehn Minuten später waren die Kästorfer aber im Spiel angekommen. Marcel Kröger spielte einen Ball hinter die Vorsfelder Abwehrkette, Noah Mamalitsidis überlupfte Vorsfeldes Keeper Justin Kick – 1:2 (34.). „Wir müssen dann eigentlich schon das 2:2 machen, gehen aber mit dem 1:2 in die Pause und starten relativ gut in die zweite Halbzeit“, fand Borgsdorf. Die Hausherren stellten später auf eine Viererkette um. „Wir wollten präsenter sein und auf das Unentschieden gehen“, betonte Borgsdorf.

Der Ausgleich gelang nicht, stattdessen machte Vorsfeldes Michel Haberecht eine gute Viertelstunde vor Schluss alles klar. „Das war ein Gegentor, das wir hätten verhindern können. Das galt für alle drei“, seufzte Borgsdorf. „Vorsfelde ist insgesamt aber der verdiente Sieger.“

SSV: Bremer – Kröger, Palella, Irek (69. Salijevic), Brendler, Brandt – Ad. Zeqiri (80. E. Gökkus), Gercke, Tsampasis (86. Dos Santos), Mamalitsidis – Drangmeister.

Tore: 0:1 Moretti (2.), 0:2 Istock (21.), 1:2 Mamalitsidis (34.), 1:3 Haberecht (73.).

Am Sonntag geht es bereits weiter für den SSV Kästorf

Rund 72 Stunden nach dem 1:3 gegen den SSV Vorsfelde wartet auf den SSV Kästorf schon die nächste Aufgabe. Am Sonntag (15 Uhr) ist der Lehndorfer TSV zu Gast. „Wir müssen wieder ein anderes Spiel machen als zuletzt“, betont Borgsdorf.

Das bezieht er aber nicht auf schwache Leistungen, sondern auf die Herangehensweise. Nach den Duellen mit Spitzenmannschaften wie Vorsfelde oder Eintracht Braunschweig II (2:1) geht es nun gegen den Zwölften. „Wir müssen bei jeder Aktion konzentriert sein. Ich bin aber überzeugt, dass wir Lehndorf schlagen können“, stellt Borgsdorf klar. „Unsere Siegesserie ist gestoppt. Wenn wir gegen Lehndorf Punkte liegen lassen, ist sie nichts wert.“

