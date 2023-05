2:1! Westerbeck kegelt Schwülper raus

Hendrik Beer (in Rot, Nummer 23) bejubelt seinen Treffer, Lauritz Macht und Schwülper müssen den Rückschlag verkraften.

SV Blau-Weiß Rühen gegen den SV Westerbeck – so lautet das große Finale um den Wittinger Kreispokal 2023, das am Wochenende des 17./18. Juni stattfinden wird. Dabei landeten die Westerbecker Fußballer einen echten Coup und besiegten den Kreisliga-Spitzenreiter. Bereits zum zweiten Mal hintereinander ins Finale eingezogen sind indes die Rühener, die ein Torfestival für sich entschieden.

SV Welat Gifhorn – SV Blau Weiß Rühen 4:5 (2:4). Tore: 1:0 N. Karakas (4.), 1:1, 1:2 Magnus (7., 31.), 2:2 N. Karakas (35.), 2:3, 2:4 Drechsler (42., 45.), 2:5 Delau (51.), 3:5 Hussein (61.), 4:5 N. Karakas (64.).

„Wir haben einfach zu viele individuelle Fehler gemacht, unsere Defensivleistung war eine Katastrophe“, gestand Welat-Trainer Zafer Dadak, der ansonsten „ein gutes Fußballspiel“ von beiden Teams gesehen hatte. Dabei hatte es gut begonnen für die Mühlenstädter, die durch das Tor von Nihat Karakas in Führung gingen (4. Minute).

Aber spätestens nach der 3:2-Gästeführung durch Miles Drechsler drei Minuten vor der Pause hatten die Blau-Weißen das Momentum eindeutig auf ihrer Seite. Drechsler mit seinem zweiten Streich (45.) sowie Darius Delau (51.) machten mit ihren Toren schon fast alles klar für die Elf von Jörg Jennerich – dann schlugen die Gastgeber in Person von Ali Hussein (61.) sowie Karakas (64.) nochmals zurück. Dadak merkte hadernd an: „Wir sind zu spät aufgewacht, uns hat am Ende auch die Luft gefehlt.“

SV Westerbeck – FC Schwülper 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Müller (12.), 1:1 Strimbanu (45.), 2:1 Beer (68.). Gelb-Rot: Müller (88., FC).

Der Jubel im Lager der Sassenburger kannte nach Abpfiff keine Grenzen – denn die Mannschaft von Trainer Matthias Weiß hatte immerhin den Kreisliga-Primus aus dem Wettbewerb geworfen. Der wiederum beglückwünschte den SV zum Einzug ins Finale. „Die Westerbecker waren sehr präsent und haben für dieses K.o.-Spiel gebrannt. Sie haben es wirklich sehr gut gemacht“, zollte Gäste-Coach Marvin Homann der Weiß-Elf seinen Respekt.

Den Papenteichern hingegen habe speziell in der ersten Halbzeit „etwas von allem gefehlt“. Der SV sei körperlich sehr präsent gewesen. „Der Gegner hat uns früh gepresst“, berichtete der FC-Trainer. Und trotzdem ging seine Elf mit 1:0 in Front – und das sehr sehenswert! Dominik Müller verwandelte eine Ecke direkt (12.). Quasi mit dem Pausenpfiff kamen die Hausherren zum Ausgleich. Homann gab an: „In Summe war es ein 50:50-Spiel. Das 1:1 zur Halbzeit war leistungsgerecht.“

Im zweiten Spielabschnitt passierte bis zur 68. Minute nicht viel – doch dann stellte Hendrik Beer auf 2:1 für den SV. Die Homann-Elf vergab in der Folge beste Möglichkeiten und verabschiedete sich somit aus dem Pokal. Homann: „Ein bisschen traurig sind wir schon.“

