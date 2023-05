Hillerse feiert gegen VfR das nächste Schützenfest

Mit dem 10:0 gegen die SV Gifhorn am Sonntag war der Torhunger des TSV Hillerse noch nicht gestillt. Der Fußball-Bezirksligist fertigte am Mittwochabend auch den VfR Wilsche-Neubokel ab, erzielte beim 8:0 (4:0) die Saisontreffer 91 bis 98 und übernahm wieder die Tabellenführung. Der SV Gifhorn gelang gegen personell angeschlagene Calberlaher der ersehnte Befreiungsschlag.

TSV Hillerse – VfR Wilsche-Neubokel 8:0 (4:0). Tore: 1:0 Kemmer (5.), 2:0 Borgfeld (14.), 3:0 Eigentor Goedecke (33.), 4:0 Schlichting (37.), 5:0 Kemmer (47.), 6:0, 7:0 Ziegler (65., 79.), 8:0 Dentzer (90.).

Es waren zwei hohe Ballgewinne, die dem TSV in der Anfangsviertelstunde gleich zu einer 2:0-Führung verhalfen. Zunächst kam der Ball über Nils Laurer und Nick Borgfeld zu Daniel Kemmer, der zum 1:0 traf. Rund zehn Minuten später erzwangen die Hillerser einen Fehler im Wilscher Spielaufbau, den Borgfeld eiskalt bestrafte – 2:0 (14. Minute).

Das Team von Trainer Bernd Huneke arbeitete sich in die Partie, ließ kaum noch etwas zu und hatte in Person von Alexander Wakengut nach einer Standardsituation eine gute Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Der Kapitän der Rot-Weißen zielte jedoch zu hoch (18.). Auf der Gegenseite klingelte es vor der Pause zwei weitere Male. Erst verlängerte Niklas Goedecke eine Flanke von Tim Laffert unglücklich ins eigene Tor (33.), dann reagierte Theo Schlichting nach einer Ecke am schnellsten und erzielte sein erstes Tor im Herrenbereich (37.).

Das 5:0 kurz nach der Pause macht endgültig den Deckel auf die Partie

Wer an eine Aufholjagd der Gäste glaubte, wurde bereits 56 Sekunden nach Wiederbeginn eines Besseren belehrt. Kemmer stellte nach einer Ecke auf 5:0. TSV-Trainer Julian Wildemann wechselte wie schon am Sonntag munter durch, am Torhunger seiner Elf änderte das aber nichts. Die eingewechselten Tim Ziegler per Doppelpack und Leon Dentzer sorgten für den Endstand.

„Wir haben es den Hillersern zu einfach gemacht. Nach der ersten Halbzeit war das Spiel durch, ihr Sieg ist hochverdient“, musste VfR-Trainer Huneke eingestehen. Sein Gegenüber Wildemann fasste zusammen: „Wir haben konzentriert und gut gespielt. Ich bin sehr zufrieden.“

SV Gifhorn - SV Calberlah 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Biboski (25.), 2:0 Bartolen (35.).

„Wir haben die erste Hälfte leider komplett verpennt“, meinte Calberlahs Altherren-Aushilfszehner Timo Plotek. Erst waren die Grün-Weißen beim 0:1 durch Arben Biboski schläfrig, und dann waren sie nach einem langen Einwurf von Mathes Hashagen nicht auf der Höhe. In der zweiten Hälfte war das Barnbruch-Team aber besser im Spiel. „Nach Chancen wäre ein 2:2 noch möglich gewesen“, bilanzierte Plotek, aber es fehlte die Genauigkeit im Abschluss.

