2:4 – Gifhorner Pokal-Lauf endet vor großer Kulisse

Der Rahmen war eines Bezirkspokal-Halbfinals mehr als würdig, gut fünf Minuten vor dem Ende sah es nach einem perfekten Abend für die U16-Fußballer des MTV Gifhorn aus. Doch dann wurde es bitter für die Schwarz-Gelben, die zunächst den Ausgleich und kurz vor dem Ende auch noch den Siegtreffer des FC Eintracht Northeim hinnehmen mussten. „Wir waren zweimal unaufmerksam und sind zweimal bestraft worden. So brutal ist der Fußball manchmal. Es tut mir leid für die Jungs, dass sie sich nicht belohnen konnten“, resümierte MTV-Trainer Chris Wimmer.

Zwischen der 5. und 65. Minute lässt Gifhorn keinen Schuss aufs Tor zu

Rund 300 Zuschauer hatten sich im GWG-Stadion eingefunden, ein Spiel auf dem A-Platz an der Flutmulde war zweifelsohne etwas Besonderes für die jungen Gifhorner Kicker. Die Northeimer Fans waren zudem mit Trommeln angereist. Die Gäste schienen mit der besonderen Atmosphäre zunächst besser klarzukommen. Bastian Redecker brachte den Landesliga-Zweiten beim Bezirksliga-Meister früh in Führung. „Wir haben uns davon nicht aus dem Konzept bringen lassen. Von der 5. bis zur 65. Minute haben wir keinen Schuss des Gegners zugelassen“, betonte Wimmer.

Und seine Schützlinge belohnten sich für ihren starken Auftritt. Luis Dell glich aus, sieben Minuten später sorgte Marten Denzer für die umjubelte MTV-Führung. „Unser Matchplan ist aufgegangen, die Jungs haben es überragend gemacht“, hob Wimmer hervor.

Ein Strafstoß für Northeim bringt die Wende – am Ende gehen die Kräfte aus

Doch in Minute 65 verwandelte Redecker einen Strafstoß zum Ausgleich. „Damit ist das Spiel gekippt. Northeim hat das Zepter in die Hand genommen. Wir waren durch das intensive Spiel müde – in den Knochen und im Kopf“, gestand Wimmer. Der Gast drehte die Partie in Person von Dustin Braun. Gifhorn ging volles Risiko, Redecker machte alles klar.

„Ich kann meiner Mannschaft keinen richtigen Vorwurf machen, das war ein mega Auftritt“, stellte Wimmer klar. „Es fühlt sich jetzt schon hart an. Das war ein unfassbar intensives und umkämpftes Spiel, ein klassischer Pokalfight“, fügte Gifhorns Trainer an.

Tore: 0:1 Redecker (4.), 1:1 Dell (20.), 2:1 Denzer (27.), 2:2 Redecker (65./FE), 2:3 Braun (79.), 2:4 Redecker (80.+7).

