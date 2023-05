Ein Quartett verstärkt den MTV Isenbüttel

Der Fußball-Bezirksligist MTV Isenbüttel hat in der laufenden Spielzeit noch vier Begegnungen vor der Brust. Dementsprechen laufen die Personal-Planungen für die neue Saison auf Hochtouren – und sind nun im Grunde abgeschlossen. Nach den Rückkehrern Jonas Look und Fabian Schröder (beide MTV Gifhorn) stellten die Blau-Weißen am Donnerstagnachmittag vier weitere Neuzugänge vor.

Neben Look und Schröder wechselt mit Luca Broitzmann ein weiterer Akteur vom MTV Gifhorn zum MTV – dieses Mal aus den A-Junioren der Schwarz-Gelben. Der Nachwuchskeeper kam in der laufenden Saison auf elf Einsätze. „Luca ist ein junger, ehrgeiziger Torwart, der im Probetraining und in den Gesprächen einen guten Eindruck bei uns hinterlassen hat“, erläutert Marco Ament, Isenbüttels Coach in der kommenden Spielzeit, zur Verpflichtung des Schlussmanns. Von Vorteil sei, „dass Look und Broitzmann sich bereits aus dem Torwarttraining in Gifhorn kennen.“

Bestens bekannt sind sich auch Ament und Neuzugang Nummer 4, Matti Zick (TSG Mörse) – denn Zick spielte schon bei der TSG unter Aments Regie. Im Sommer kreuzen sich die Wege der beiden nun wieder. Ament: „Bei Matti wissen wir ganz genau, was wir bekommen werden. Nämlich einen Spieler, der immer hart arbeitet, und auf den man sich zu 100 Prozent verlassen kann. Er ist für die Offensive eingeplant, kann aber auch außen spielen.“

Ebenfalls flexibel einsetzbar ist Marius Harms, der nach rund drei Jahren beim TSV Vordorf zurück an die Hehlenriede kehrt. „Mit Marius wird ein Spieler mit viel Identität zum Verein zu uns kommen“, betont Ament. „Er wird den Konkurrenzkampf anschieben“, wie es sicherlich auch Tammo Lüddecke tun wird. Der Offensivspieler wechselt aus der 1. Kreisklasse vom TuS Seershausen/Ohof in Aments Bezirksliga-Team. „Mit Tammo bekommen wir einen offensiven Kreativspieler, der weiß, wo das Tor steht und dazu beidfüßig ist. Er will sich in der Bezirksliga beweisen und etablieren“, beschreibt der Trainer seinen neuen Schützling, der in der aktuellen Saison 21 Tore für den TuS erzielte.

Neben der „sportlichen Verstärkung“ spielt für den neuen MTV-Coach ein weiteres wichtiges Attribut bei den neuesten Transfers eine entscheidende Rolle: „Alle vier Spieler sind charakterlich tolle Typen.“ Damit sei der Kader für die nächste Saison „bereits gut aufgestellt“.

