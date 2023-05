8:0 – MTV Gifhorn II überrollt den FC Schunter

Die U16 des MTV Gifhorn (in Gelb) hatte gegen den FC Schunter (in Blau) jederzeit alles im Griff.

Hinter den B-Jugend-Landes- und Bezirksligisten liegt ein rundum gelungener Spieltag. Die U17 und die U16 des MTV Gifhorn fuhren ebenso deutliche Siege ein wie die JSG Gifhorn Nord. Das Trio blieb dabei geschlossen ohne einen Gegentreffer.

Landesliga

MTV Gifhorn – BSC Acosta II 4:0 (2:0). Tore: 1:0 Krüger (10.), 2:0 Agirman (30.), 3:0 Werner (60.), 4:0 Wessel (67.).

Die Hausherren hatten mit dem Kellerkind keine Probleme und fuhren den nächsten Sieg in Richtung Meisterschaft ein. Gustav Krüger traf in Spielminute 10 zum frühen 1:0 für Schwarz-Gelb, Peywan-Roj Agirman erhöhte nach einer halben Stunde. Jarne Werner und Noah Wessel schraubten da Ergebnis Mitte des zweiten Durchgangs in die Höhe.

Am kommenden Samstag, von 15 Uhr an, kommt eine ungleich schwierigere Aufgabe auf den Spitzenreiter zu. Dann ist die Elf von Florin Pal beim Tabellenvierten JFV Göttingen zu Gast.

Bezirksliga

MTV Gifhorn II – FC Schunter 8:0 (5:0). Tore: 1:0 Ganske (6.), 2:0, 6:0 Lass (14., 47.), 3:0 Beese (22.), 4:0 Sergant (34.), 5:0 Lütkemüller (38.), 7:0, 8:0 Mäther (73., 77.).

„Wir haben nach dem Spiel gegen Schöningen (5:1-Sieg, Anm. d. Red.) kräftig die Rotationsmaschine angeworfen und die Startelf auf sechs Positionen verändert“, berichtete Gifhorns Trainer Chris Wimmer und erklärte auch den Grund: „Es waren ein paar Jungs zu wenig zum Einsatz gekommen. Sie haben die Chance bekommen, sich zu zeigen.“

Die Gastgeber hatten mit dem Tabellenvorletzten, der erst drei Punkte auf dem Konto hat, zu keiner Zeit Probleme und führten schon zur Pause mit 5:0. „Es kam kaum Gegenwehr von Schunter“, bekräftigte Wimmer. „Es war ein lauer Sommerkick, ich bin unter dem Strich zufrieden.“

Bereits am Mittwoch (18.30 Uhr) steht für die Schwarz-Gelben die nächste Partie an. Es geht zum Tabellenzweiten JSG Helmstedt, der aktuell acht Punkte weniger auf dem Konto hat als der MTV. Wimmer: „Wenn du eine weiße Weste hast, ist klar, dass du auch dann wieder voll auf Sieg spielen willst.“

JSG Gifhorn Nord – JSG Isenhagen 5:0 (1:0). Tore: 1:0, 2:0 Grabowski (38., 55.), 3:0, 4:0 Cansiz (60., 62.), 5:0 Kaday (79.).

Die JSG brauchte eine Weile, um in Führung zu gehen. Im zweiten Durchgang schraubte das Team von Trainer Tim Camehl das Resultat aber schnell in die Höhe. „Wir haben vor dem 1:0 schon zwei Abseitstore geschossen und den Pfosten getroffen“, merkte Camehl an. „Das Ergebnis lässt es vermuten: Der Sieg war nie gefährdet, es war ein wirklich gutes Spiel von uns.“

Gifhorns Schlussmann Melvin Rucks musste nur einmal in einem Eins-gegen-eins sein ganzes Können aufbieten – und hielt seinen Kasten sauber.

