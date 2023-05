Tietje macht mit Doppelpack Meinersens Derbysieg perfekt

Ein Doppelpack von Meinersens Luis-Enrique Tietje sorgte nicht nur für den Derbysieg des Fußball-Kreisligisten beim Nachbarn TSV Hillerse II, sondern lässt den aktuellen Dritten weiterhin vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen. Den Platz an der Sonne behauptete allerdings der FC Schwülper mit einem Punkt Vorsprung auf den MTV Gamsen – und das nach der Hammerwoche mit vier Spielen innerhalb von nur acht Tagen.

TSV Hillerse II – SV Meinersen 0:3 (0:0). Tore: 0:1 Langner (62.), 0:2, 0:3 Tietje (76., 80.).

„Es war bis zum 0:1 ein komplett offenes Spiel, in dem das Pendel in jede Richtung hätte ausschlagen können“, gab Lars David, Trainer der Hillerser Bezirksliga-Reserve, nach Abpfiff zu Protokoll. Nach rund einer Stunde sorgte dann aber Jannik Langner für den Dosenöffner für den Rivalen aus der Samtgemeinde. Luis-Enrique Tietje stellte mit seinem Doppelpack innerhalb von nur fünf Minuten letztlich den Derbysieg für die Elf von Trainer Ron Glindemann sicher. David war trotz der Heimniederlage voll des Lobes für sein Team: „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft total zufrieden. Ich hoffe, die Jungs haben nun begriffen, dass mit so einer Einstellung mehr drin ist als der derzeitige Rang 9.“ Auch für den Aufstiegskandidaten aus Meinersen hatte Hillerses Trainer warme Worte übrig: „Glückwunsch an die SVM. Sie steht schon zu Recht da oben und hat es spielerisch gegen uns ordentlich gelöst.“

SV BW Rühen – SV Westerbeck 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Magnus (59.). Gelb-Rot: Schreiber (80./SVW).

Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte sich der frühere Rühener und heutige Trainer des SV Westerbeck, Matthias Weiß, ganz anders vorgestellt. „Letztendlich haben die Rühener aber verdient gewonnen. Sie haben den Sieg mehr gewollt als wir“, so Weiß.

VfL Wittingen – TSV Vordorf 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Buchwald (35.).

Einen glanzlosen Arbeitssieg fuhren die stark personalgebeutelten Vordorfer bei den abstiegsbedrohten Wittingern ein. So sah es jedenfalls TSV-Trainer Heinz-Günter Scheil: „Wir haben kein überragendes Spiel gemacht, aber es hat letztlich gereicht.“

SV Leiferde – Wesendorfer SC 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Paez Hermenegildo (28./ET), 0:2 Grühl (49.), 1:2 Thöne (90.+2).

Für die Kicker vom Gilder Weg könnte es nach der Heimniederlage im Kellerduell gegen den nun Vorletzten noch einmal eng werden im Kampf um den Klassenerhalt. „So ein Spiel zu verlieren, geht gar nicht“, haderte SV-Trainer Stefan Schmidt. Man habe den Gästen die Chancen angeboten und dazu „katastrophale individuelle Fehler gemacht“. Schmidt stellte klar: „Wesendorf hat verdient gewonnen.“

FC Schwülper – SV Triangel 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Pape (5.), 2:0 Macht (9.), 2:1 Lambeck (26.), 2:2 Eigentor D. Ellmerich (40.), 3:2 Ganski (49.), 3:3 Lambeck (62.).

Für den FC war es der Abschluss seiner Mammutaufgabe mit vier Partien innerhalb von lediglich acht Tagen. Trotzdem legte das Team von Trainer Marvin Homann einen Blitzstart hin: André Pape und Lauritz Macht sorgten schon in den ersten zehn Minuten für ein scheinbar komfortables Zwei-Tore-Polster. „Dann musst du das Ding eigentlich auch nach Hause fahren“, ärgerte sich Homann, der jedoch einige angeschlagene Akteure einsetzen musste. Zudem fehlte Top-Torjäger Marlon Schade gelbgesperrt. Auch der hohen Belastung geschuldet, ließ Schwülper die Gäste zurück ins Spiel und noch vor der Pause zum Ausgleich kommen. Zwar brachte Andrej Ganski den FC noch einmal in Front, zum dreifachen Punktgewinn reichte es für die Hausherren dennoch nicht. „Die Kräfte haben am Ende nachgelassen, außerdem haben wir zu viele Chancen verballert“, gestand der FC-Coach.

SV Welat Gifhorn – TSV Brechtorf 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Hussein (9.), 2:0 N. Karakas (78.).

„Der Sieg war hochverdient. Wir waren von Beginn an sehr dominant. Für uns war es mal wieder wichtig, ein Spiel zu gewinnen“, fasste Welat-Coach Zafer Dadak zusammen.

VfL Knesebeck – MTV Gamsen 2:3 (0:3). Tore: 0:1 Pawlak (23.), 0:2 Zäefi (39.), 0:3 Emmermann (43.), 1:3 Krebiel (82.), 2:3 Gercke (85.).

Zu einem Sturmlauf setzte der aktuelle Zweite MTV Gamsen im ersten Spielabschnitt an. Das Resultat: Eine 3:0-Halbzeitführung nach Treffern von Kamil Pawlak, Khaled Zäefi sowie Lennard Emmermann. Nach dem Seitenwechsel fielen zunächst keine weiteren Tore – bis zur 82. Spielminute, dann blies der VfL zur Schlussoffensive. Tim Krebiel und Malte-Alexander Gercke verkürzten zwar für die Elf von Trainer Jan Rinkel, zu einem Punktgewinn reichte es aber nicht mehr.

