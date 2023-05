Auch Wilsche findet kein Mittel gegen Bienrodes Fastnacht

In der Fußball-Bezirksliga der Frauen ist allgemein bekannt, dass Nadine Fastnacht vom VfL Bienrode eine schwer aufzuhaltende Top-Torjägerin ist. Und doch entscheidet sie immer wieder Spiele, so auch am Sonntag: Der VfR Wilsche-Neubokel musste sich in Bienrode nach vier Fastnacht-Treffern mit 0:4 (0:3) geschlagen geben.

„Sie ist eben die Unterschiedsspielerin, die sechsmal abzieht und viermal so platziert schießt, dass keine Torhüterin mehr an den Ball kommt“, musste Wilsches Trainer Enrico Richter anerkennen. Der hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht und einen Plan entwickelt, um Fastnacht aufzuhalten. Doch Lena Diers, die dafür vorgesehen war, ging angeschlagen in die Partie. Eine andere Lösung, die funktionierte, hatten die Wilscherinnen nicht parat.

Unzufrieden war Richter aber nicht. „Ich muss ehrlich sagen: Das Ergebnis spiegelt nicht das Spiel wider. Es war ein Duell auf Augenhöhe. Uns hat aber der Zug zum Tor gefehlt, wir suchen aktuell nicht direkt den Abschluss. Das ist unser Manko“, fasste Richter zusammen.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Fastnacht (12., 35., 40., 81.).

