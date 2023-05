Der zweite Ausgleich ist den Hillersern nicht vergönnt

Die Enttäuschung stand allen Beteiligten des TSV Hillerse ins Gesicht geschrieben. Der Fußball-Bezirksligist hatte – das kampflose 5:0 gegen den 1. FC Wolfsburg ausgenommen – gegen den SV Barnstorf die dritte Niederlage in Folge einstecken müssen und es verpasst, das Remis der direkten Konkurrenten Lupo Martini II und VfB Fallersleben (2:2) für einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn zu nutzen. Auch TSV-Trainer Julian Wildemann musste nach dem 1:2 (1:1) zugeben, dass die Gemütslage ihren Tiefpunkt erreicht habe.

Hillerse nutzt Fallerslebens Vorlage nicht

Nach dem besagten 2:2 zwischen Lupo und dem VfB am Sonntagvormittag, das sich auch Wildemann angeschaut hatte, war die Gelegenheit groß für die Hillerser, bei noch zwei Nachholspielen in der Hinterhand wieder die Tabellenführung zu übernehmen. Doch die Partie war noch keine sechs Minuten alt, da gab es die kalte Dusche für die Hausherren. Karim Benaissa erzielte per Abstauber das 1:0 für den SV. Hillerse arbeitete sich in die Partie. Ein Schuss von Robin Ramme geriet zu zentral (31. Minute), Chris Walenweins Fernschuss aus 23 Metern klatschte auf die Latte (32.).

Als ein Barnstorfer Nick Borgfelds Schuss mit dem Arm abblockte, entschied Referee Frederic Wulf auf Strafstoß. Den verwandelte Luca Ehresmann zum 1:1 (40.). Bitter für den TSV: Noch vor der Pause sah Leon Dentzer innerhalb weniger Minuten erst die gelbe Karte und kurz darauf Gelb-Rot (45.+2).

Erneuter Rückstand direkt nach Wiederanpfiff

Und es kam noch schlimmer. Nach Wiederbeginn waren gerade einmal 30 Sekunden gespielt, da brachte Benaissa die Gäste ein zweites Mal in Führung. Von der Unterzahl der Hillerser war in der Folge wenig zu spüren, gefährlich wurden sie aber erst während ihrer Schlussoffensive. Die läutete Daniel Kemmer ein, dessen Schuss knapp am Tor vorbeiging (76.), beim Abschluss Ehresmanns (81.) war Barnstorfs Keeper Mohamed Majid ebenso zur Stelle wie bei dem von Dominik Dünow (82.).

TSV-Schlussoffensive wird nicht belohnt

So richtig dramatisch wurde es in der Nachspielzeit. Abbas Kassem wurde nach einem Handspiel mit Gelb-Rot zum Duschen geschickt, und der folgende Freistoß hatte es in sich. Ramme köpfte an die Latte, Laurer brachte den Abpraller per Kopf zum Tor und scheiterte an Majid. Die Szene lebte noch, und Ehresmann kam aus wenigen Metern zum Abschluss, traf die Kugel aber nicht richtig und beförderte sie über das Tor. Trainer Wildemann war kurz nach Abpfiff sichtlich mitgenommen: „Ich habe noch nie so unverdient verloren wie heute.“

Tore: 0:1 Benaissa (6.), 1:1 Ehresmann (40./HE), 1:2 Benaissa (46.).

Gelb-Rot: Dentzer (45.+2, TSV), Kassem (90.+2, SVB).

