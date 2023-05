0:1 – Isenbüttels Serie reißt gegen Oesingen

Die Ungeschlagen-Serie des Fußball-Bezirksligisten MTV Isenbüttel von zuvor elf Partien (neun Siege, zwei Remis) ohne Niederlage – sie ist gerissen! Im Heimspiel gegen den Viertplatzierten SV Groß Oesingen unterlag die Mannschaft von Trainer Dennis Mohwinkel mit 0:1 (0:1). „Ich bin schon traurig, dass unsere Serie nun gerissen ist“, gestand Mohwinkel, der auch erklärte warum: „Es war absolut unnötig, gegen Groß Oesingen nicht zu punkten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe.“

Doch der Reihe nach: Der heimische MTV startete mit dem Selbstvertrauen aus den vorherigen Begegnungen in die Partie gegen die von Torben König trainierten Groß Oesinger. Mehmet Hajdaraj vergab nach 20 Minuten die erste gute Einschussmöglichkeit für die Hehlenrieder, gefolgt von einer Großchance durch Routinier Timm Albrecht, dessen Schuss an der Querlatte landete (23. Minute). Alexander Dimmler (27.) komplettierte das Isenbütteler Chancenplus in Halbzeit 1.

Oesingens Geißler stellt den Spielverlauf auf den Kopf

Die Gäste aus dem Nordkreis seien überwiegend nach Standardsituation gefährlich geworden, fand „Mowe“. Der Trainer des MTV berichtete: „In der Phase nach der ersten Chance von Mehmet Hajdaraj waren wir deutlich überlegen und sehr präsent im Spiel. Aber so ist das nun mal im Fußball. Wenn du die Dinger vorn nicht machst, dann bekommst du sie vom Gegner eingeschenkt.“ So geschehen kurz vor der Pause: Marc Geißler brachte die König-Elf – nach dem Chancenplus der Hehlenrieder – für viele doch recht überraschend in Front (43.).

Doch die Blau-Weißen seien in der Halbzeitpause nicht unruhig geworden, – „denn wir wussten um unsere eigene Stärke und mit Rückständen umzugehen“, stellte Mohwinkel klar. Zwar kam Isenbüttel abermals durch Hajdaraj und Albrecht zu weiteren Abschlüssen, doch standen mal wieder mit leeren Händen da. „Es hat nicht sollen sein“, so „Mowe“, der aber betonte: „Ein Punkt wäre verdient gewesen.“

Tor: 0:1 Geißler (43.).

