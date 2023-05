3:3 – VfL Wahrenholz kommt gleich zweimal zurück

Dieser Zähler könnte im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga am Ende der Saison ein ganz wichtiger für den VfL Wahrenholz sein! Die Nordkreisler kamen nach zwischenzeitlichem zweimaligen Rückstand beim SV Lengede noch zu einem 3:3 (1:2)-Unentschieden.

„Dieser Punktgewinn ist mehr als verdient. Mit ein bisschen mehr Glück auf unserer Seite gewinnen wir das Spiel auch“, resümierte VfL-Trainer Sebastian Ludwig nach Schlusspfiff. Für die Schwarz-Gelben begann die Begegnung mit einem Start nach Maß: Patrick Schön traf mit seinem verwandelten Strafstoß zum frühen 1:0 für die Gäste. Jedoch ging es für die Ludwig-Elf nach den Toren von Philipp Vest (10. Minute) und Marvin Oktay (44.) mit einem knappen Rückstand in die Pause. „Die erste Halbzeit war noch recht fade von uns“, bemängelte Ludwig.

Doch das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Marten Richter traf nach einer Stunde mit einem satten Schuss unter die Latte zum 2:2. Ludwig lobte: „Das Tor war super heraus gespielt.“ Nun ging es laut Ludwig hin und her, „die Spielanteile waren 50:50 verteilt“. Lars Koch hatte in der Folge die Chance, auf 3:2 für den VfL zu stellen – doch sein Schuss wurde im letzten Moment noch von der Linie gekratzt. So ging Lengede wieder in Front (69.), doch Schön tütete mit seinem zweiten verwandelten Elfmeter an diesem Nachmittag das Remis ein (73.) – ein Zähler, der am Ende goldwert sein könnte….

VfL: Neuschulz – Vespermann, Greve, Müller, Janetzko – L. Koch, J. Koch, Germer, Richter (90.+4 Meyer) – Hanse, Schön (90.+4 Bartsch).

Tore: 0:1 Schön (5./FE), 1:1 Vest (10.), 2:1 Oktay (44.), 2:2 Richter (60.), 3:2 Oktay (69.), 3:3 Schön (73./HE).

juv

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de