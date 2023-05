Kästorfer Matchplan geht beim 3:0-Sieg komplett auf

Ganz starker Auftritt des Fußball-Landesligisten SSV Kästorf: Im Heimspiel gegen den I. SC Göttingen 05 zeigte das gesamte Kästorfer Kollektiv von der ersten bis zur letzten Minute eine gute Leistung, dementsprechend war der 3:0 (2:0)-Sieg auch mehr als verdient.

„Unser Matchplan war es, dass jeder Einzelne gegen den Ball arbeitet – und das haben wir 1a umgesetzt“, freute sich SSV-Coach Chris Borgsdorf. Bereits in der 11. Minute sorgte Noah Mamalitsidis auf Vorlage von Nico Gercke per Kopf für das 1:0. Neun Minuten später legte Mamalitsidis auf Joe Brandt, der zum 2:0 einnetzte.

Vorne nutzten die Kästorfer ihre Chancen eiskalt – und hinten standen sie kompakt. Und wenn mal ein Gegenspieler durch die Abwehrkette brach, war Schlussmann Tobias Bremer zur Stelle – so auch in der 58. Minute, als er in einer Eins-gegen-Eins-Situation die Oberhand behielt. „Heute hatten wir wieder einen bärenstarken Keeper“, freute sich Borgsdorf für Bremer, der zum zweiten Mal in Folge zu null gespielt hat.

Die Unistädter warfen in der letzten halben Stunde fast alles nach vorne. Da sie ab der 70. Minute nur noch in Unterzahl spielten, ergaben sich für die Kästorfer dementsprechend einige Räume. In der 81. Minute nutzte der SSV den gebotenen Platz aus: Nico Gercke sah auf rechts den eingewechselten Ardit Zeqiri, dessen Hereingabe landete punktgenau bei Jannes Drangmeister, der den Ball zum umjubelten 3:0 im Tor unterbrachte – die Entscheidung!

„Die Einstellung und die Moral haben bei uns zu 100 Prozent gepasst“, lobte Coach Borgsdorf seine Schützlinge. „Das stimmt mich einfach positiv.“ Mit nun 37 Zählern hat sein Team den Klassenerhalt so gut wie sicher.

SSV: Bremer – Irek (90. Thaqi), Brandt (90. Gökkus), Drangmeister, Salijevic (77. Ardit Zeqiri), Kröger, Brendler, Gercke, Mamalitsidis (82. Adrian Zeqiri), Tsampasis, Palella (82. Bulach).

Tore: 1:0 Mamalitsidis (11.), 2:0 Brandt (20.), 3:0 Drangmeister (81.).

Gelb-Rot: Hartwig (70., I. SC).

