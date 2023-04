Paukenschlag: Gifhorn stellt Palanis frei

Fußball-Oberligist MTV Gifhorn hat vor dem Kellerduell am Sonntag ab 15 Uhr beim SC BW Papenburg Trainer Georgios Palanis mit sofortiger Wirkung freigestellt. Damit reagiert die Vereinsführung auf die Negativserie von vier Spielen ohne Sieg und das Abrutschen des Teams auf einen Abstiegsrang.

Am Freitagabend um 18.03 Uhr teilte MTV-Geschäftsführer Heiko Herzberg diese überraschende Entscheidung der Verantwortlichen per Pressemitteilung mit. Darin heißt es, dass die Vereinsspitze aufgrund der aktuellen sportlichen Situation der 1. Herrenmannschaft nach eingehender Beratung und mit sofortiger Wirkung gleich mehrere Entscheidungen getroffen habe.

Reinecke und Filikidi übernehmen interimsweise und Krull wird sportlicher Leiter

Zum einen werde Trainer Georgios Palanis für die letzten vier Punktspiele freigestellt. Die Leitung des Trainings und die Betreuung des Teams während der Ligaspiele übernehmen Jugendtrainer Peter Reinecke und Ex-Torwart Friedrich Filikidi. Außerdem wird der aktuelle Keeper und Kapitän Tobias Krull als sportlicher Leiter eingesetzt. „Durch diese Entscheidungen erwarten wir einen positiven Impuls für unser Team im Kampf um den Klassenerhalt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Georgios Palanis war am Freitagabend zu keinem Statement bereit. Die Entscheidung kommt auch deshalb überraschend, weil der Vertrag mit dem Coach noch zu Jahresbeginn verlängert wurde. Ob die Maßnahmen der MTV-Verantwortlichen zum gewünschten Erfolg führen, wird sich bereits am Sonntag in Papenburg zeigen.

