1:1 – Isenbüttel kann „mit dem Punkt leben“

Die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel haben Moral bewiesen: Gegen den SV Barnstorf drehte der VfR einen 0:2-Halbzeitrückstand noch in ein 4:2 und feierte damit den zweiten Sieg in Serie. Der MTV Isenbüttel musste sich indes mit einem Punkt gegen den TSV Hehlingen zufriedengeben.

MTV Isenbüttel – TSV Hehlingen 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Stender (39.), 1:1 Biller (64.).

„Das ist ein Punkt, mit dem wir leben können“, meinte Isenbüttels Coach Dennis Mohwinkel nach dem 1:1. Seine Truppe kontrollierte das Spielgeschehen in den ersten 45 Minuten, in denen Jannis Stender seine Farben in Führung gebracht hatte. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns aber etwas den Schneid abkaufen lassen“, gab Mohwinkel zu. Hehlingen war am Drücker und kam nach etwas mehr als einer gespielten Stunde zum verdienten Ausgleich. „Danach hatten beide Mannschaften noch die Chance auf den Lucky Punch, am Ende ist es aber ein gerechtes Unentschieden“, so der MTV-Trainer, der mit der Leistung seines Teams zufrieden war. „Angesichts unserer personellen Voraussetzungen war das ein sehr ordentlicher Auftritt von uns.“

VfR Wilsche-Neubokel – SV Barnstorf 4:2 (0:2). Tore: 0:1 Schade (15.), 0:2 Gaetani (33.), 1:2 Pieper (53.), 2:2 Keier (69.), 3:2, 4:2 T. Steep (76., 85.).

Nach dem 4:0 gegen Schunter am Ostermontag wollten die Wilscher gegen Barnstorf nachlegen, zunächst sah es aber gar nicht gut aus. „Wir hatten gar keinen Zugriff aufs Spiel“, bemängelte VfR-Coach Bernd Huneke. Die Barnstorfer nutzten ihre Überlegenheit aus und gingen mit einer 2:0-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der VfR ein ganz anderes Gesicht, Mika Pieper gelang schnell der Anschlusstreffer (53.). „Wir haben Barnstorfs Mittelfeldpressing gut unterbunden und haben nun mehr zweite Bälle gewonnen“, freute sich Huneke. Kapitän Sebastian Keier glich für den VfR aus, der starke Timon Steep drehte das Spiel per Doppelpack komplett. Wichtiger Rückhalt beim Erfolg war dabei Keeper Daniel Strübing, der beim Stand von 2:2 gleich zweimal stark pariert hatte. „Endlich haben wir mal wieder gegen eine Mannschaft gewonnen, die über uns in der Tabelle steht. Das war ein guter Auftritt von uns in der zweiten Hälfte“, lobte Huneke sein Team, das nun 30 Zähler auf dem Konto hat. Die letzten Restzweifel am Klassenerhalt dürften damit beseitigt sein.

