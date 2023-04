Trotz doppelter Unterzahl: Wahrenholz bezwingt Hainberg

Drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga holte der VfL Wahrenholz. Nach zuletzt drei Heimpleiten in Folge platzte im vierten Anlauf endlich der Knoten: Die Mannschaft von Trainer Sebastian Ludwig bezwang im heimischen Taterbusch das abgeschlagene Schlusslicht SC Hainberg mit 3:1 (0:0) – bezahlte diesen Sieg aber teuer.

„Über die gesamten 90 Minuten betrachtet war es ein Spiel Not gegen Elend“, ordnete Ludwig die Partie des nun Elften gegen den Letzten nach Schlusspfiff nüchtern ein. Ludwig weiter: „Die Körpersprache meiner Elf war insbesondere in der ersten Halbzeit nicht da. Wir haben das Zentrum nicht dicht gemacht und waren immer einen Schritt zu spät.“ So waren es die Gäste aus Hainberg, die im ersten Spielabschnitt die größte Chance verbuchten – sie scheiterten jedoch am Innenpfosten des VfL-Gehäuses (41. Minute).

VfL Wahrenholz trotzt doppelter Unterzahl und tütet Sieg ein

Auch nach dem Pausentee blieb das Bild laut Ludwig das gleiche. Und dennoch war es Innenverteidiger Philipp Greve, der nach einer Ecke richtig stand – 1:0 (50.) für die Schwarz-Gelben. Nur fünf Minuten später markierte Marten Richter mit seinem 2:0 die vermeintliche Vorentscheidung, doch dann schwächten sich die Hausherren selbst. Erst stellte sich Norman Balke vor den Ball, sah die gelb-rote Karte. Dann klärte Jannik Vespermann mit der Hand auf der eigenen Torlinie – Rot. Den folgenden Handelfmeter verwandelte Paavo Gundlach sicher, doch Simon Janetzko machte für den VfL in zweifacher Unterzahl den Sieg perfekt (85.). Ludwig: „Diese Punkte waren enorm wichtig – egal wie sie zustande gekommen sind.“

VfL: Neuschulz – Vespermann, Greve, Hartmann (46. Schön/89. Evers), Janetzko – J. Koch – L. Koch, Kutz, Germer, Richter – No. Balke.

Tore: 1:0 Greve (50.), 2:0 Richter (55.), 2:1 Gundlach (70./HE), 3:1 Janetzko (85.).

Gelb-Rot: No. Balke (60.), Rot: Vespermann (70.).

