Gamsen geht mit sechs Punkten aus dem Osterwochenende

Die Spitzenteams der Fußball-Kreisliga ließen am Nachholspieltag über Ostern nichts anbrennen. Tabellenführer MTV Gamsen durfte dabei sogar über sechs Zähler auf des Gegners Platz jubeln.

VfL Knesebeck – SV Meinersen 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Tietje (13.), 0:2 Langner (34.), 1:2 Gercke (44.).

Es war dritte Sieg in Folge für den aktuellen Tabellendritten. Luis-Enrique Tietje und Jannik Langner brachten die Kicker von Trainer Ron Glindemann in Front, Malte Gercke konnte für die Hausherren nur noch verkürzen.

TSV Brechtorf – MTV Gamsen 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Pawlak (45.+1), 0:2 Wehmann (68.), 0:3 Scholten (72.).

Souverän nahmen die schwarz-weißen Gamsener die Hürde TSV Brechtorf. Mit dem Pausenpfiff gelang Torjäger Kamil Pawlak die Gästeführung. Nach dem Seitenwechsel schraubten Mats Wehmann und Kelvin Scholten das Ergebnis für die Mannschaft von Ingo Matzellus noch etwas in die Höhe.

VfL Knesebeck – TSV Hillerse II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Gerlof (79.).

Am vergangenen Donnerstag wandelten die Mannen von TSV-Trainer Lars David einen zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand in ein 3:3 beim SV Triangel um. „Ich glaube, diese Partie hat etwas bei uns ausgelöst“, meinte David. Das Resultat: Der Erfolg in Knesebeck. „Das Spiel war sehr ausgeglichen, aber ich denke, der Sieg geht aufgrund unseres Einsatzes in Ordnung.“

VfL Wittingen – SV Leiferde 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Ruder (21.), 1:1 Penz (72.).

Gelb-Rot: VfL (88.).

Die Enttäuschung bei Gäste-Coach Stefan Schmidt war nach Spielende groß: „Wir haben uns als Mannschaft den schlechten Platzbedingungen angepasst und sind verdient in Rückstand geraten.“ Nach der Halbzeitpause habe es die SV dann „ein wenig besser gemacht“. Nils Penz rettete den Mannen vom Gilder Weg zumindest noch einen Punkt.

SV BW Rühen – Wesendorfer SC 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Delau (29.), 2:0 Ramolla (35.), 3:0 Magnus (42.), 4:0 Thielemann (68.).

Während die Blau-Weißen den Schwung aus dem Erfolg im Kreispokal beim TSV Vordorf mitnahmen, tritt der Wesendorfer SC als Schlusslicht mit sechs Punkten weiterhin auf der Stelle. Bereits im ersten Durchgang war die Messe gelesen – mit 3:0 ging es in die Kabinen. Im zweiten Spielabschnitt legte Jannik Thielemann noch nach.

SV Triangel – MTV Gamsen 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Schlabritz (33.), 1:1 Zäefi (49.), 1:2 Jallow (88.).

„Meine Jungs haben sensationell gekämpft. Zumindest einen Punkt hätten wir uns auch verdient“, berichtete SV-Trainer Arne Hoffart, dem lediglich elf fitte Akteure zur Verfügung standen. Hoffart befand: „Wir sind auch verdient in Führung gegangen.“ Nach dem Ausgleich für die Gamsener kam es kurz vor Schluss zum Aufreger des Tages: Ebrima Jallow köpfte für den Primus zur Führung ein – doch das sah Hoffart völlig anders: „Der Ball war nicht hinter der Linie. Das hat unser Torwart mir bestätigt.“ Die Mannschaft sei laut Hoffart „sehr geknickt“ gewesen.

SV Welat Gifhorn – FC Schwülper 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Schade (7.), 0:2 Gökkus (16./ET).

Die Gäste aus dem Papenteich legten los wie die Feuerwehr – und gingen schon nach sieben Spielminuten durch Marlon Schade in Führung. Nach einer Viertelstunde unterlief Welats Deniz Gökkus ein Eigentor. „Schwülper macht aus zwei Chancen gleich zwei Tore“, so Welat-Trainer Zafer Dadak, der fand: „Wir hatten auch viel Pech.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de