Ein gehaltener Strafstoß wird zur Schlüsselszene für Wilsche

Es war ein rundum gelungener Nachmittag, den die Bezirksliga-Fußballer des VfR Wilsche-Neubokel am Ostermontag verlebten. Sie holten sich gegen den FC Schunter „drei wichtige Punkte“, wie sie Trainer Bernd Huneke bezeichnete, für den Klassenerhalt und blieben beim 4:0 (1:0) zum ersten Mal seit Mitte November (7:0 gegen die inzwischen abgemeldete TSG Mörse) wieder ohne Gegentor.

Beide Mannschaften waren zunächst darauf bedacht, hinten sicher zu stehen, Torabschlüsse waren Mangelware. Die erste große Möglichkeit nutzten die Hausherren in Minute 27 direkt zur Führung. Nach einem FC-Ballverlust im Spielaufbau schaltete Wilsche schnell, Mika Pieper scheiterte noch an Schunters Keeper Josh Lüddecke, den Abpraller drückte Sebastian Keier über die Linie. „Schunter hat gut angefangen, dann haben wir das Heft aber in die Hand genommen“, schilderte Huneke zufrieden.

Kurz vor der Halbzeitpause wurde es hektisch: Wilsches Jonas Höft ging im Strafraum zu ungestüm zu Werke – Elfmeter für den FC. Dominik Claus trat an – und scheitere mit einem Flachschuss in die Mitte an VfR-Schlussmann Daniel Strübing, der den Ball mit dem Fuß abwehrte. „Das war die Schlüsselszene im Spiel“, stellte Huneke klar. Die darauffolgende Ecke wurde brandgefährlich, die Gastgeber klärten den Ball noch gerade so auf der Linie.

Nach Wiederbeginn sollte es nicht lange dauern, bis die Wilscher den nächsten „Stich“ setzten. Mika Pieper brachte die Kugel aus spitzem Winkel in Richtung Tor, vom Pfosten sprang sie hinter die Linie (56.). „Danach gingen die Köpfe bei Schunter runter“, merkte Huneke an. Timon Steep (58.) und Max Samkowez (59.) sorgten kurz darauf bereits für klare Verhältnisse. „Der Gegner hatte noch einen Lattenschuss. Wir arbeiten gut, dann hat der Tüchtige auch das Glück“, sagte Huneke. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt nun schon zehn Punkte.

Tore: 1:0 Keier (27.), 2:0 Pieper (56.), 3:0 T. Steep (58.), 4:0 Samkowez (59.).

