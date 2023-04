SG-Druckphase wird nicht belohnt

Ivonn Lütge ärgerte sich über die 3:6-Niederlage ihrer Mannschaft in Braunschweig.

Es war die fehlende Effizienz der eigenen Mannschaft und die Kaltschnäuzigkeit der Gegnerinnen, die Ivonn Lütge zum Verzweifeln brachte. Die Trainerin der Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde hatte eine 3:6-Niederlage ihrer Mannschaft bei den Freien Turnern Braunschweig gesehen. „Das ist super ärgerlich, 3:6 ist zu hoch“, unterstrich Lütge.

„Der Gegner war sehr abgeklärt und hat die Dinger reingemacht“, fügte Lütge an, die zudem feststellen musste, dass die Gastgeberinnen ein ums andere Mal auch gedankenschneller waren als der Aufsteiger. So in der 10. Minute: Die Freien Turner trafen den Pfosten, „und wir freuen uns alle, dass es der Pfosten war. Aber niemand geht hin, um zu klären“, haderte Lütge. Leonie Duchstein schob den Abpraller ins Tor, Ziska Völker und Lisa Voß erhöhten vor der Pause auf 3:0 für die Braunschweigerinnen.

„In der zweiten Halbzeit haben nur noch wir gespielt“, sagte Lütge. Johanna Schmale verkürzte auf 1:3, Nina Laudien hatte das 2:3 auf dem Fuß, traf den Ball jedoch nicht richtig. „Wir haben weiter gedrückt, dann aber aus dem Nichts das 1:4 kassiert“, seufzte die SG-Trainerin. Es folgte das 1:5, ein Doppelschlag von Maya Andresen und Schmale kam zu spät. Lütge konstatierte: „Die vielen Gegentore nerven mich. Wir waren aber nicht schlecht und können auf der Leistung aufbauen. Keiner hat damit gerechnet, dass wir gewinnen würden.“

Tore: 1:0 Duchstein (10.), 2:0 Völker (18.), 3:0 Voß (24.), 3:1 Schmale (52.), 4:1 Völker (75.), 5:1 Kämmerer (76.), 5:2 Andresen (80.), 5:3 Schmale (81.), 6:3 Völker (90.).

tim

