TuS und MTV bauen ihre Serien aus

Jonas Garz (vorne) und die Platendorfer gewannen gegen Kästorf II (in Rot) mit 2:1.

Die Weste der Fußball-Kreisklassisten TuS Neudorf-Platendorf und MTV Wasbüttel im Jahr 2023 bleibt weiß! Im dritten Spiel hat der TuS mit einem 2:1 gegen den SSV Kästorf II den dritten Sieg eingefahren. Der MTV Wasbüttel steht nach dem 3:1 gegen den VfL Rötgesbüttel bei fünf Erfolgen am Stück. Alle weiteren Partien der Staffel 2 fielen aus.

TuS Neudorf-Platendorf – SSV Kästorf II 2:1 (1:1). Tore: 1:0 Wieloch (23.), 1:1 C. Sterz (45.+2/FE), 2:1 Krenz (59.).

Platendorfs Spielertrainer Jannik Wieloch brachte die Hausherren in Führung. „Wir hätten in der ersten Halbzeit das 2:0 nachlegen können, dann wäre das Ganze etwas ruhiger vonstatten gegangen“, monierte Wieloch. Stattdessen glich Kästorf kurz vor der Pause aus. „Mit dem ersten Torschuss“, sagte Wieloch. Michel Krenz schoss das 2:1 für den TuS. „Wir haben es dann vorne schlecht zu Ende gespielt, es war dann kein schönes Spiel mehr. In den letzten 15 Minuten haben wir nur noch gebibbert“, gab der Spielertrainer des TuS zu. Zu drei Punkten reichte es dennoch. „Verdient“, wie Wieloch befand.

MTV Wasbüttel – VfL Rötgesbüttel 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Habermann (42.), 2:0 Ramadan (70.), 2:1 Steffes-Enn (80.), 3:1 Ebert (86.).

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung und gaben diese in der Folge nicht mehr her. Nach fünf Spielen im Jahr 2023 stehen die Wasbütteler um Coach Torben Gryglewski bei 15 Punkten und 17:2 Toren.

tim

