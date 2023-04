Fußball-Kreisliga Nur 1:1 – Gamsen patzt in Leiferde

Der MTV Gamsen ist neuer Tabellenführer der Fußball-Kreisliga, bei der SV Leiferde hat er allerdings Federn gelassen. Die SV Meinersen-Ahnsen-Päse rang den SV Triangel nieder, der SV Westerbeck gewann in Knesebeck. Die vier weiteren Partien des Spieltags wurden nicht angepfiffen.

SV Leiferde – MTV Gamsen 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Balzereit (47.), 1:1 Hasenfuß (76.).

Nach einer torlosen ersten Halbzeit schien es, als wäre der MTV-Knoten kurz nach Wiederbeginn geplatzt. Christian Balzereit erzielte das 1:0 für den Tabellenzweiten, zu diesem Zeitpunkt waren in Durchgang 2 noch keine 120 Sekunden gespielt. „70 Minuten lang hatte Gamsen die besseren Chancen“, erkannte Leiferdes Trainer Stefan Schmidt an.

Dann allerdings verwandelte Kenneth Hasenfuß eine Ecke direkt und schockte die Gamsener. „Nach dem 1:1 haben wir den MTV gestresst“, hob Schmidt hervor. Zum Sieg reichte es für keines der beiden Teams. „Es war ein großer Kampf von uns“, zeigte sich Leiferdes Trainer zufrieden. „Der Punkt ist gut für die Moral, den nehmen wir gerne mit.“

SV Meinersen-Ahnsen-Päse – SV Triangel 3:1 (0:1). Tore: 0:1 J. Kamieth (17.), 1:1 Langner (51.), 2:1 Schmidt (70.), 3:1 Langner (82.).

„Wir sind ganz gut reingekommen, haben Triangel in den ersten 15 Minuten nicht zur Entfaltung kommen lassen und uns Chancen erspielt – aber nicht belohnt“, fasste SVM-Trainer Ron Glindemann zusammen. Stattdessen ging der Gast nach einem Freistoß in Führung. „Das hat uns ein bisschen aus dem Konzept gebracht, Triangel hat es in der Phase gut gemacht“, gestand Glindemann ein.

Kurz nach Wiederbeginn sorgte Jannik Langner für den Ausgleich. „Dann hatten wir das Spiel wieder im Griff“, fand Glindemann. Daniel Schmidt und erneut Langner schossen die Rot-Weißen zum Sieg. „Wir hatten auch das nötige Glück auf unserer Seite. Triangel hat gekämpft bis zum Schluss.“

VfL Knesebeck – SV Westerbeck 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Sauer (35.), 0:2 Strimbanu (62.), 0:3 Beer (65.), 1:3 Gercke (86./Elfmeter), 2:3 Krebiel (90.+3).

Nach der Führung durch Lukas Sauer kurz vor der Pause gelang den Gästen Mitte des zweiten Durchgangs ein Doppelschlag. Eugeniu Strimbanu und Hendrik Beer sorgten für die vermeintliche Entscheidung. „Wir standen kompakt und haben Nadelstiche gesetzt“, berichtete SV-Trainer Matthias Weiß, dessen Teams aus fünf Chancen drei Tore gemacht habe. „Wir waren sehr effizient und hatten einen guten Matchplan“, betonte Weiß.

Die Aufholjagd der Knesebecker kam zu spät, kurz nach dem Anschlusstreffer zum 2:3 war die Partie beendet.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de