Kästorf setzt seinen Lauf auch gegen Northeim fort

Fußball-Landesligist SSV Kästorf befindet sich zurzeit in großartiger Form! Das Heimspiel gegen den FC Eintracht Northeim gewann die Elf von Trainer Chris Borgsdorf nach 0:1-Rückstand mit 3:1 (1:1). Damit holten die Rot-Weißen aus den vergangenen vier Begegnungen zehn Punkte.

Kästorf vom 0:1 unbeeindruckt

Die Hausherren traten mit breiter Brust gegen die Northeimer an – und setzten ihren Gegner von Beginn an früh unter Druck. Nach einer Viertelstunde waren es jedoch die Gäste, die mit 1:0 in Führung gingen: Kästorfs Adrian Zeqiri spielte einen kapitalen Rückpass in die Füße von Julen Mediavilla Asenjo, der nur noch einschieben musste. „Uns zeichnet aktuell aus, dass uns Rückschläge nicht aus der Fassung bringen“, lobte Borgsdorf, dessen Kicker schnell ins Spiel zurückgefunden haben. Marcel Kröger hatte den Ausgleich auf dem Kopf, scheiterte aber am gut parierenden Tim Tautermann im FC-Gehäuse (17.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann doch noch das 1:1: Kröger sah mit einem Diagonalball Nico Gercke, der mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck traf.

Kopfnuss in der Pause – Ismail fliegt

Eine unschöne Aktion ereignete sich dann beim Gang in die Kabinen: Ali Ismail gab Kästorfs Kröger in der Folge eines hitzigen Wortgefechtes eine Kopfnuss – der Schiedsrichter zückte den roten Karton.

In Unterzahl nahm die Borgsdorf-Elf das Zepter mehr und mehr in die Hand und wurde zehn Minuten vor dem Ende für den Aufwand belohnt. Nach einer Gercke-Ecke nickte Jannes Drangmeister ein. Nun warf die Eintracht alles nach vorne, auch Tautermann hielt nichts mehr hinten. Drangmeister nutzte das aus, machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf. Borgsdorf: „Der Sieg ist total verdient. Zur Belohnung bekommen die Jungs eine trainingsfreie Woche.“

SSV: Bremer – Grünheid (55. Brakowski), Irek (63. Mamalitsidis), Palella – Kröger, Tsampasis, Gercke (90.+1 Gökkus), Adrian Zeqiri (46. Bulach), Jansen – Drangmeister, Salijevic.

Tore: 0:1 Asenjo (14.), 1:1 Gercke (43.), 2:1 Drangmeister, 3:1 Drangmeister (80., 90.+3).

Rote Karte: Ali Ismail (45.).

juv

