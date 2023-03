3:2 nach 0:2 – JSG Gifhorn Nord übernimmt Tabellenführung

Die C-Junioren der JSG Gifhorn Nord sind der neue Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga! Der Aufsteiger kletterte dank eines 3:2 bei der JSG Barnstorf/Nordsteimke/Hehlingen auf Rang 1. Zur Pause hatte es aber gewiss noch nicht nach diesem Erfolg für den Gast ausgesehen…

Nach 35 Minuten führten die Hausherren mit 2:0. „Der Gegner hatte zwei Chancen und hat daraus zwei Tore gemacht. Wir haben nicht gut ins Spiel gefunden, hatten mit dem Wind und dem Platz zu kämpfen“, berichtete JSG-Trainer Gianni Milano, der die Konsequenz vor dem gegnerischen Tor vermisst habe und zudem leichtfertige Ballverluste beklagte.

Vor Wiederbeginn stellte Milano auf zwei Spitzen um und appellierte an den Kampfeswillen seiner Elf – mit Erfolg. „Es war dann ein Spiel auf ein Tor. Wir haben glücklich, aber nicht unverdient gewonnen“, bilanzierte Milano. Der Eroberung der Tabellenführung wollte der Trainer keine allzu große Bedeutung beimessen. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, die aber nichts heißt. Wir sind Aufsteiger und wollen in jedem Spiel das Optimum herausholen“, unterstrich Milano. Am Freitag geht’s für den Primus auf Mannschaftsfahrt nach Spanien…

Tore: 1:0 Baryev (15.), 2:0 Nordhaus (21.), 2:1, 2:3 Schacht (40., 68.), 2:2 Ketzscher (55.).

