Kantersieg reicht dem RSV Löwe für das Halbfinale

Die Cousins Linus und Erik Kramer stehen im Halbfinale der deutschen U17-Meisterschaft im Radball! Das Duo des RSV Löwe Gifhorn ließ beim Viertelfinale in eigener Halle die SGS Luckenwalde hinter sich, Rang 3 reichte für die Qualifikation zur Vorschlussrunde.

Den Grundstein dafür hatten die Kramers bereits im ersten von drei Spielen gelegt – und wie. Gegen Luckenwalde gingen sie von Beginn an konzentriert zu Werke und ließen an ihrem Erfolg zu keiner Zeit einen Zweifel aufkommen. Am Ende stand ein 12:1-Kantersieg, der Platz unter den Top 3 schien schon zu diesem Zeitpunkt sicher zu sein für das Team des RSV Löwe.

Gegen den späteren Gruppensieger SV Erzhausen lieferten sich die Gifhorner ein Duell auf Augenhöhe, das auch die Zuschauer mitriss. Das bessere Ende hatten die Erzhäuser für sich, die mit 3:2 gewannen. Zum Abschluss ging es gegen den RSC Schiefbahn um Rang 2. Die Begegnung entwickelte sich zu einem Schlagabtausch mit zwei gleichwertigen Teams.

Mit wie viel Einsatz die Gastgeber zu Werke gingen, zeigte insbesondere eine Szene. Linus Kramer schickte Erik Kramer mit einem steilen Pass auf die Reise, der aus spitzem Winkel zum Torerfolg kam und dann samt Rad über die Bande segelte. Erik Kramer blieb unverletzt, in letzter Konsequenz wurde er nicht für seine Aktion belohnt. Gifhorn verlor 2:3.

Im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft warten nun Teams mit Akteuren, die dem deutschen Junioren-Nationalkader angehören und zudem an der Qualifikation zur Junioren-Europameisterschaft teilnehmen.

