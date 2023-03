4:1 – VfR Wilsche fährt den ersten Sieg in 2023 ein

Drei ganz wichtige Punkte fuhr der VfR Wilsche-Neubokel am Sonntagnachmitag in der Fußball-Bezirksliga ein. Die anhaltende Ergebniskrise hatte den VfR in den Tabellenkeller abrutschen lassen. Der 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Hehlingen sorgte aber erst mal wieder für etwas Erleichterung im VfR-Lager.

Es wurde das erwartet kampfbetonte Spiel. Der VfR sorgte für den ersten Glanzpunkt der Partie, denn Malte Kühn schoss seine Farben in der 7. Minute in Front. Und als Fabian Kremmeicke eine Viertelstunde später auf 2:0 stellte, konnte VfR-Coach Bernd Huneke erst einmal tief durchatmen. „Wir haben konzentriert angefangen und die ersten beiden Tore gut herausgespielt“, befand Wilsches Trainer. Kühn hatte sogar noch die Chance zu erhöhen (33.). Bis etwa zehn Minuten vor dem Pausenpfiff blieb Wilsche auch das bessere Team, dann aber drehte der bis dato abwartend agierende TSV auf. Nach einem Eckball kam Denis Wolter zum Abschluss. VfR-Keeper Daniel Strübing parierte aber zur Seite (41.).

Martel trifft – und fliegt!

Martel war letztlich nur eine Frage der Zeit. Wenig später war für den Torschützen dann aber Schluss – Notbremse, rote Karte (63.). Wilsches Mario Schulz, der frei auf TSV-Keeper Nico Friedrichs zugelaufen wäre, musste unmittelbar nach Martels Grätsche verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Platzverweis ließ den Willen der Gäste ein wenig brechen. Hängende Köpfe, schwindende Kräfte – der TSV leistete keine große Gegenwehr mehr.

Entscheidung durch Neuzugang Gültas

Wilsche hingegen bekam die Zügel wieder in die Hand und sorgte durch Can Gültekin Gültas in der 80. Minute für die Entscheidung – und Jonas Höft trug sich ebenfalls noch kurz vor dem Abpfiff in die Torschützenliste ein (86.). Das Ergebnis hätte letztlich auch noch höher ausfallen können. Die Chancen waren da.

„Nach der Halbzeitpause gab es auch mal eine Phase, in der wir Glück hatten“, gestand Huneke und führte aus: „Sicherlich hat uns die rote Karte nach rund einer Stunde geholfen.“ Der Heimsieg habe letztlich allen gutgetan.

Tore: 1:0 Kühn (7.), 2:0 Kremmeicke (22.), 2:1 Martel (54.), 3:1 Gültas (80.), 4:1 Höft (86.).

Rote Karte: Martel (63., TSV)

