Wahrenholz geht auf eigenem Platz mit 1:5 unter

In Fußballerkreisen heißt es eigentlich: So wie das Abschlusstraining läuft, so läuft auch das Spiel am Sonntag. Dem „Gesetz“ folgend hätte der VfL Wahrenholz gegen den SSV Nörten-Hardenberg ein richtig gutes Spiel machen müssen. Doch dem war nicht so. Der Fußball-Landesligist unterlag auf heimischem Platz deutlich mit 1:5 (0:2) – und das war nicht der einzige Nackenschlag für das Taterbusch-Team ...

„Am Freitag hätte ich das Abschlusstraining fast zehn Minuten früher beenden müssen“, berichtete VfL-Coach Sebastian Ludwig, dass ihm fast schon zu viel „Feuer“ drin gewesen war. Doch beim Spiel gegen Nörten-Hardenberg war von diesem Feuer nicht mehr viel übrig. „Wir hatten keine gute Körpersprache, sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, kritisierte Ludwig.

Mit 0:2 ging es die Pause. Ludwig justierte noch mal nach, und seine Mannschaft zeigte sich auch leicht verbessert nach dem Seitenwechsel. Der Anschlusstreffer durch Torjäger Marlon Hanse (56.) fiel auch, doch trotz guter Gelegenheiten gelang der Ausgleich nicht. Stattdessen klingelte es wieder im Kasten des VfL. „Ein Slapstick-Eigentor“, beschrieb Ludwig die Szene, wie sich die Wahrenholzer gegenseitig anschossen und der Ball so ins eigene Netz befördert wurde (78.). Das war die Entscheidung. Ludwig: „Danach macht es Nörten-Hardenberg gut und legt noch zwei Tore nach.“

Vor dem Duell hatte Ludwig von „Bonus-Punkten“ gesprochen, die gegen den SSV ausgelobt waren. „Aber die waren heute schlagbar.“ Daher ärgerte sich der Coach schon über die Niederlage. Ärgerlich und zugleich das negative i-Tüpfelchen für den gebrauchten Tag: Dorian Henneicke verdrehte sich beim Versuch, einen Schuss zu blocken das Knie, welches danach sofort anschwoll. Er musste mit dem Krankenwagen in die Klinik gebracht. „Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist, wie es aussah“, so Ludwig. Doch es sah gar nicht gut aus.

Tore: 0:1 (32.), 0:2 (35.), 1:2 Hanse (56.), 1:3 Eigentor Soika (78., 1:4 (84.), 1:5 (88.).

