„Runde Sache“: Gifhornerinnen schlagen auch den Meister

Den Zweiten und Dritten hatten sie schon bezwungen im Saisonverlauf – nun schlugen die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn auch den Meister! Mit zwei Siegen beendeten die Schwarz-Gelben die Spielzeit 2022/2023 und kletterten in der Abschlusstabelle noch auf den fünften Platz. „Es war eine runde Sache“, konstatierte Trainer Werner Metz.

MTV Gifhorn – SF Aligse II 3:0 (26:24, 25:19, 25:21). Lediglich gegen Ende des ersten Satzes wurde es eng, als die Gastgeberinnen – nach zwischenzeitlicher 21:17-Führung – sogar in die Verlängerung mussten. Nach einem Fehlstart in Durchgang 2 ging dieser deutlich an den MTV, der sich in der Folgezeit nicht mehr aus der Erfolgsspur drängen ließ und das Spiel souverän nach Hause brachte.

MTV Gifhorn – FC Wenden 3:1 (25:16, 25:20, 13:25, 25:18). „Die Mädels haben richtig Lust auf das Spiel gegen den Meister gehabt“, betonte MTV-Coach Metz. Und das zeigte sich eben auch auf dem Spielfeld. „Wir haben toll gespielt. Die Mannschaft hat gezeigt, zu was sie fähig ist, wenn die Besetzung passt. Es war eine Bestätigung dafür, dass wir an guten Tagen jeden schlagen können.“

Mit Ausnahme des dritten Satzes, in dem bei den Gifhornerinnen nichts zusammenlief, beherrschten die Gastgeberinnen den Tabellenführer aus Wenden. Durchgang 1 ging über 16:11 und 22:15 klar an den MTV, der Mitte des zweiten Satzes vorentscheidend von 13:14 auf 19:15 davonzog. „Die Aufschläge heute waren wirklich gut“, nannte Metz einen Erfolgsfaktor im zweiten Match, in dem mit Sophie Sattelmaier und Isabella Carollo zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft durchspielten. „Das zeigt, wie gut sie sich bei uns eingefügt haben“, lobte der MTV-Trainer die beiden Talente aus der Reservemannschaft.

MTV: Rohlfs, Witt, Gawlak, Sattelmaier, Irmscher, Diederich, Frölich, Sülz, Lauterbach, Carollo, Thies.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de