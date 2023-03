Biathlon-Tour: Hendrik Berner verteidigt seinen Titel

Die Athleten des USK Gifhorn haben das Finale der Biathlon-Tour dominiert! Die Mühlenstädter stellten in Oberhof eine Woche nach der Biathlon-WM sechs von acht Finalisten, das Podest bestand letztlich nur aus Gifhornern. Den Sieg trug zum zweiten Mal in Folge Hendrik Berner davon.

Berner hatte sich bereits 2019 den Titel gesichert, ehe die Biathlon-Tour Pandemie-bedingt brach lag. Entsprechend fand nun das Finale für die Jahre 2020, 2021 und 2022 statt. Die Qualifikations-Wettkämpfe hatten in ganz Deutschland im Sommerbiathlon oder – wie in Wolfsburg – im Team-Roller-Wettkampf statt. 31 Athletinnen und Athleten waren in der Oberhofer Skihalle am Start.

Stichwort Skihalle: Der eine oder andere stand dort zum ersten Mal überhaupt auf Skating-Ski. Das gilt beispielsweise für den Gifhorner Christoph Götze, der zugleich der älteste Starter im Feld war und für den erkrankten Georg Paulmann einsprang. Generell ist aber zu sagen, dass nicht jeder Sommerbiathlet regelmäßig auf Skating-Ski steht. Daher gab es zu Beginn für alle „Neulinge“ einen Crashkurs mit Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch, ehe ein gemeinsames Anschießen auf dem Programm stand.

Es folgten die acht Vorläufe: Für die Athleten ging es 3 x 400 Meter auf die Langlaufstrecken, zudem erwarteten sie zwei Kleinkaliber-Liegendschießen. Für Fehlschüsse ging es in die Strafrunde. Sechs von acht Gifhornern schafften den Sprung ins Finale: Berner, Hannich, Peter Kostrewa, Cedric Kostrewa, Christian Strohal und Friedrich Neubauer. Ausgeschieden sind indes Götze und Raphael Kostrewa.

Im Finale lieferten sich Berner und Hannich – seines Zeichens Gewinner der Tour aus 2018 – ein spannendes Duell. Ersterer hatte sich bis zum ersten Schießen einen Vorsprung erarbeitet, leistete sich dann allerdings drei Fehler. Hannich traf nur einmal nicht ins Schwarze. Im zeitlichen Schießstandlauf und auf der Laufstrecke zeigte der amtierende Champion aber seine Erfahrung aus früheren Winterbiathlon-Zeiten. Auch Friedrich Neubauer, mit 16 Jahren der jüngste Gifhorner Starter, hätte durchaus ein Wörtchen um Platz 1 mitreden können, seine drei Schießfehler beim ersten Durchgang erwiesen sich jedoch als zu viele. So wurde er hinter Peter Kostrewa Vierter.

Schon jetzt steht fest: Am 28. August findet der 18. Gifhorn-Cup statt. Als Gast wird Michael Rösch mit dabei sein.

