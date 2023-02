Hannover/Gifhorn. Die Gifhorner gehen beim HSC zwar in Führung, kassieren aber noch vor der Pause den Ausgleich. Coach Georgios Palanis ist unzufrieden.

Abgezogen! In dieser Szene markiert Julio Rodrigues (rechts) das 1:0 für den MTV Gifhorn. Keine Viertelstunde später war Schluss für den Torschützen, der aufgrund einer Platzwunde am Auge ins Krankenhaus musste.

Fußball-Oberliga „Abstiegskampf ohne Überzeugung“ – MTV 1:1 in Hannover

Das war nicht Fisch, nicht Fleisch – „das war Abstiegskampf ohne Überzeugung von beiden Mannschaften“. Mit diesen Worten fasste Trainer Georgios Palanis das 1:1 (1:1)-Remis seiner Oberliga-Fußballer des MTV Gifhorn im Kellerduell beim HSC Hannover zusammen. Ein Ergebnis, das eher den Hausherren hilft als den Schwarz-Gelben.

Die Gifhorner taten sich zunächst schwer und fanden in der Anfangsviertelstunde offensiv praktisch nicht statt. Der HSC hatte dagegen durch den quirligen Mert Samast (12., 14.) über die rechte Seite zwei gute Angriffe, bei denen die nötige Präzision im Abschluss fehlte.

Der MTV schlug dann jedoch eiskalt zu: Bei einem schönen Konter, den Lasse Denker eingeleitet hatte, ging es schnell durchs Mittelfeld, und Julio Rodrigues jagte das Leder aus 16 Meter in den Knick – das 1:0 (16.) für die Gäste fiel praktisch aus dem Nichts. Die Hausherren waren um eine schnelle Antwort bemüht, doch den Flachschuss von Can Ercan (21.) parierte Keeper Tobias Krull sicher.

Rodrigues muss raus, Hannover trifft zum Ausgleich

Dann wurde es gleich doppelt bitter für die Schwarz-Gelben: Nach einem Luftduell mit Bo-Börge Drath (24.) ging Rodrigues zu Boden und musste mit einer Platzwunde am Kopf das Feld verlassen – für den Torschützen ging mit dem Rettungswagen zum Nähen ins Krankenhaus. Den fälligen Freistoß setzte Marvin Luczkiewicz an den rechten Außenpfosten. Dennoch waren die Gifhorner nun im Spiel und kontrollierten das Geschehen. Trotzdem kassierten sie noch vor der Pause den Ausgleich: Ein Freistoß blieb in der Mauer hängen, Amadou Sarr zog ab – und schon hieß es 1:1 (39.).

Im zweiten Durchgang ging das Niveau weiter in den Keller – der MTV besaß durch Mario Petry (88.) noch die beste Chance zum Sieg. Der Routinier vergab jedoch nach einem Konter. „Ich habe zwei Mannschaften gesehen, die nicht viel Oberliga-Fußball gezeigt haben“, konstatierte Georgios Palanis. „Wir müssen uns anders präsentieren, haben keine Ruhe mehr ins Spiel bekommen.“ Allerdings hätten seiner Elf nach der verletzungsbedingten Umstellung „die tiefen Läufe“ und somit auch ein Stück Torgefahr gefehlt.

MTV Gifhorn: Krull – Pieper, Jaeger, Hajdari, M. Saikowski (90. S. Saikowski) – Upmann, Melvin Luczkiewicz (83. Petry) – Rodrigues (29. F. Schröder), Marvin Lucz-kiewicz, Denker (90. Friederichs) – Schmidtke.

Tore: 0:1 Rodrigues (16.), 1:1 Sarr (39.).

