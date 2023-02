Kästorf verliert ein 0:0-Spiel mit 0:3

90 Minuten beherzt gekämpft und beim 0:3 (0:0) doch mit leeren Händen vom Platz gegangen. Die Enttäuschung stand Chris Borgsdorf ins Gesicht geschrieben. Der Trainer des Fußball-Landesligisten SSV Kästorf lehnte nach Abpfiff der Partie beim Tabellenzweiten MTV Wolfenbüttel minutenlang ins Leere blickend am Gestänge, das den Kunstrasenplatz im Meesche-Sportpark umspannt.

„Das Spiel hätte hier gerne 0:0 ausgehen dürfen. Wir hätten uns den Punkt verdient gehabt“, befand der SSV-Coach, nachdem er seiner Mannschaft nach der Partie im Spielerkreis stehend seinen Respekt für einen starken Auftritt ausgesprochen hatte. „Ich habe ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Umso ärgerlicher ist dieses Endergebnis.“ Dass der MTV am Ende drei, sein Team dagegen kein Tor auf der Habenseite verbuchte, lasse sich auch mit der tabellarischen Situation erklären, merkte Borgsdorf an. „Die Wolfenbütteler sind ein Top-3-Team, die haben einfach auch mal das nötige Glück. Und wenn du – so wie wir – unten drin stehst, dann fehlt dir dieses Glück.“

Drangmeisters Treffer zählen nicht – Borgsdorf zieht positives Fazit

Zwei Szenen standen laut Borgsdorf sinnbildlich dafür. Und zweimal war sein Torjäger Jannis Drangmeister der Leidtragende. In der 30. Minute hatte Drangmeister nach sehenswertem Drehschuss das 1:0 erzielt. Den Kästorfer Jubel erstickte Schiedsrichter Miguel Karrasch, der vor Drangmeisters Schuss ein Handspiel wahrgenommen hatte. In Minute 72 traf der Kästorfer Goalgetter abermals – doch erneut zählte das Tor nicht. Der Grund: Abseits.

Bis zur 60. Minute verteidigten die Kästorfer zudem mit viel Herz und hohem Laufaufwand ihr eigenes Tor. Die Räume waren dicht, der sonst so kombinationsfreudige MTV fand einfach keine Lücken. Erst im einsetzenden, dichten Schneefall verloren die Kästorfer kurz den Überblick und Wolfenbüttels Niklas Kühle aus den Augen. Der Kleinfeld-Weltmeister traf zum 1:0 (60.). Die Kästorfer berappelten sich schnell, drängten auf den Ausgleich und wurden ausgekontert. Linus Queißer (81.) und erneut Kühle (83.) stellten auf 3:0.

„Ich habe das beste Kästorfer Team seit langem gesehen“, sagte Borgsdorf. „Ich bin überzeugt, dass wir unsere Punkte gegen andere Mannschaften als die aus den Top-3 noch holen werden.“

SSV: Bremer – Palella, Irek, Brakowski, Jansen – Kröger, Zeqiri, Tsampasis (79. Salijevic) – Gercke, Mamalitsidis – Drangmeister.

Tore: 1:0 Kühle (60.), 2:0 Queißer (81.), 3:0 Kühle (83.).

