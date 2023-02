7:0 beim Schlusslicht: Gamsen jetzt Schwülper-Verfolger

Wesendorf. Mit einem 7:0-Erfolg in Wesendorf ballerte sich der MTV Gamsen auf Rang 2 der Tabelle in der Fußball-Kreisliga.

Klare Angelegenheit! Der MTV Gamsen (in Schwarz) siegte bei Schlusslicht Wesendorfer SC (in Blau) mit 7:0.

Klare Sache: In der Fußball-Kreisliga feierte der MTV Gamsen einen deutlichen 7:0 (2:0)-Auswärtssieg bei Schlusslicht Wesendorfer SC. Somit verkürzte die Mannschaft von Trainer Ingo Matzellus den Rückstand auf Liga-Primus FC Schwülper zumindest auf vier Zähler. Der MTV-Coach war „begeistert“ vom starken Auftritt seiner ersatzgeschwächten Elf.

Eigentlich wollte der MTV Gamsen das Spiel aufgrund von Krankheitsfällen innerhalb des Kaders verlegen. Weil der Verlegung nicht zugestimmt wurde (wir berichteten), traten die Schwarz-Weißen die Reise in den Nordkreis unter anderem mit zwei Altherren-Kickern an. Am souveränen Erfolg änderte diese Tatsache indes nichts. „Der Sieg war verdient“, freute sich Matzellus, der trotzdem ein großes Lob an die Wesendorfer richtete: „Sie haben wirklich gut dagegengehalten und nie aufgesteckt.“ Seine Mannschaft habe jedoch von Anfang bis Ende insbesondere fußballerisch überzeugt. „Wir hatten die Begegnung komplett im Griff.“

Im zweiten Durchgang legte der Schwülper-Verfolger noch eine Schippe drauf und netzte gleich fünfmal ein. Aus gutem Grund: „Ich habe in der Pause noch ein paar Dinge angepasst. Die Jungs haben es dann gut umgesetzt.“

Tore: 0:1 Hajdari (12.), 0:2 Strelow (22.), 0:3 Jallow (55.), 0:4 Hajdari (65.), 0:5 Pawlak (74.), 0:6 Dickhoff (76.), 0:7 Jannes Lüder Schultz (87.).

juv

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de