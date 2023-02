8:0 gegen Barnstorf – Isenbüttel lebt!

Was für ein Ausrufezeichen vom MTV Isenbüttel: Im Abstiegskampf hat sich der Fußball-Bezirksligist mit einem 8:0-Kantersieg gegen den bis dato Tabellenfünften mit Nachdruck zu Wort gemeldet. Aufsteiger Groß Oesingen feiert derweil einen 3:0-Auswärtssieg beim 1. FC Wolfsburg. Die Partie des VfR Wilsche-Neubokel gegen den SV Reislingen-Neuhaus musste währenddessen platzbedingt abgesagt werden.

MTV Isenbüttel – SV Barnstorf 8:0 (4:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Helms (10., 37., 41., 42.), 5:0 Linde (48.), 6:0 Raguse (77.), 7:0 T. Gökkus (82.), 8:0 Kast (90./FE).

Er war der Held beziehungsweise der „Helms“ des Tages: Jan-Philipp Helms. Dem Außenspieler des MTV Isenbüttel gelangen beim Kantersieg gegen den Tabellenfünften gleich vier Treffer – und das in einer Halbzeit! Dabei sei das Spiel „bescheiden“ losgegangen, wie MTV-Coach Dennis Mohwinkel den Mehmet Hajdaraj verschossenen Foulelfmeter (9.) kommentierte. Aber der MTV setzte nach, erspielte sich in der Folge Chance um Chance. Das 1:0 durch Helms ersten Treffer war hochverdient. Es war dieser berühmte „Dosenöffner“ – für Isenbüttel und für Helms. Drei Tore ließ der pfeilschnelle Linksaußen bis zum Halbzeitpfiff noch folgen. Ein auch in der Höhe mehr als verdientes Ergebnis.

„In der Halbzeit haben wir angesprochen, dass wir so weitermachen müssen, als würde es 0:0 stehen“, verrät Mohwinkel. Und seine Mannschaft hörte auf ihn. Ganz zur Freude des Trainers: „Die Spieler haben alles genau so umgesetzt, wie wir es uns vorgenommen hatten.“ Auf dem nicht einfach zu bespielenden Untergrund war für die Hausherren klar, dass es nur über die Physis wird gehen können. Der Plan ging auf. Von der ersten Minuten an hatten die Hehlenrieder dem SVB den Schneid abgekauft. Der abstiegsbedrohte MTV hat gezeigt, dass er den Abstiegskampf angenommen hat – und dass die Hausaufgaben in der Vorbereitung unter Mohwinkel gemacht wurden. Der Trainer war dementsprechend hochzufrieden und meinte: „Das war ein richtig schönes Statement von uns: Isenbüttel lebt!"

1. FC Wolfsburg – SV Gr. Oesingen 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 N. Müller (42., 52., 59.).

Der Müller macht’s! Niklas Müller war für die Oesinger der Mann des Spiels. Dreimal traf er gegen den 1. FC Wolfsburg und ebnete somit den Weg zum Auswärtssieg quasi im Alleingang. Das Team von Trainer Torben König profitierte von Isenbüttels Sieg und tauschte mit Barnstorf die Tabellenplätze und belegt nun Rang 5.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de