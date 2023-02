2:2 im Top-Spiel: Der TSV Hillerse glänzt durch Effizienz

Der Bezirksliga-Primus TSV Hillerse hätte sich mit einem Sieg im Spitzenspiel beim Dritten Lupo Martini Wolfsburg II bis auf sieben Punkte von Verfolger VfB Fallersleben absetzen können. Nach dem 2:2 (2:2)-Unentschieden beträgt der Vorsprung auf Fallersleben nun fünf Zähler. Für den TSV ist es letztlich ein Punktgewinn.

Chancen blieben in der Anfangsphase aus, die Hausherren überließen den Hillersern das Spielgerät, die sich jedoch erst einmal keine nennenswerten Möglichkeiten herausspielen konnten. In der 18. Minute dann die erste Chance – und gleich die Führung für den TSV. Nach einer Freistoßflanke parierte Lupo-Schlussmann Robin-Joel Horn zunächst den Schuss von Robin Ramme. Der Ball landete jedoch erneut vor Rammes Füßen, der aus wenigen Metern einschob.

In der Folge waren die Wolfsburger besser im Spiel, sie gingen früh drauf und wollten den Ligaprimus zu Fehlern zwingen. Keine vier Minuten dauerte es, da klingelte es im TSV-Kasten. Nach einem Freistoß bekam Hillerse den Ball nicht sauber genug geklärt, Dennis Soworka bedankte sich und glich aus (22. Minute).

Die Zuschauer sahen auf dem Kunstrasen ein gutes Spiel, in dem sich beide nichts schenkten – und in dem beide Mannschaften durch Effizienz glänzten. Daniel Kemmer nahm eine Hereingabe von Luca Ehresmann direkt – die erneute TSV-Führung (31.). Doch abermals hatten die Kreuzheider die passende Antwort: Eine Flanke von Giovanni-Massimiliano Schettino fand den im Strafraum völlig frei stehenden Tom Winkelmann, der keine Probleme hatte, den Ball zum 2:2-Ausgleich einzuköpfen (33.). Beinahe hätte Hillerse noch vor der Pause die dritte Führung des Nachmittags bejubeln dürfen, doch ein Lupfer von Ehresmann ging leicht über den Kasten.

In Durchgang 2 konnten sich die Keeper beider Teams auszeichnen. Horn hielt stark gegen Hillerses Tim Bach (58.), auf der Gegenseite parierte Philip Sander einen Rechtsschuss von Eros Pizzone (65.). Ansonsten blieb es relativ ruhig auf der Kreuzheide, keine Mannschaft ging mehr ein zu großes Risiko ein, und so blieb es beim 2:2. „Vom Spielverlauf her können wir ganz zufrieden sein, dass wir am Ende mit einem Punkt im Gepäck nach Hause fahren. Wir mussten verletzungsbedingt wechseln und innerhalb des Spieles oft rotieren. Von daher nehmen wir den Punkt gerne mit“, fasst Hillerse-Trainer Julian Wildemann zusammen.

Tore: 0:1 Ramme (18.), 1:1 Soworka (22.), 1:2 Kemmer (31.), 2:2 Winkelmann (33.).

juv/wit

